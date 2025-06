Javier Águila (Hyatt): "Hay pocas inversiones mejores que tener un hotel"

"No pude nacer en Mallorca, pero inicié aquí la compañía", bromeaba este miércoles Javier Águila. El alto ejecutivo de Hyatt, cuya carrera despegó en Baleares de mano de la hotelera Alua, desgranó los inicios de su fulgurante carrera en un auditorio repleto de empresarios reunidos para explorar las nuevas fórmulas de gestión que seducen en el sector. El presidente de Inclusive Collection de Hyatt (los resorts todo incluido del gigante americano) dejaba claro que hay "pocas inversiones mejores que tener un hotel" en un contexto en el que también "hay mucha flexibilidad para llegar a acuerdos" con los que mejorar los resultados.

Águila, que desde el 1 de julio también liderará la expansión global de la compañía, compartió su experiencia en fusiones, adquisiciones e inversiones estratégicas en un diálogo con Helena Murano, asesora sénior de Arcano Partners, en el evento Propiedad versus gestión: creando valor en la industria hotelera, celebrado por la firma de asesoramiento financiero y gestión de activos en el recinto de Motorworld, en Palma.

Vich, por la "paz social"

La apertura del acto estuvo a cargo de la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelela de Mallorca (FEHM), María José Águilo, y la clausura corrió por cuenta de Javier Vich, presidente de la patronal. Vich, que aprovechó para hacer mención de la necesidad de llegar a "la paz social", en referencia a la negociación encallada del nuevo convenio de hostelería, también dio fe de primera mano de la "evolución" de Águila recordando su primer encuentro: "Le conocí en 2012 cuando intentó comprarnos un hotel". El también consejero delegado de Summum Hotel Group se refirió, además, a la evolución del sector en España, en el que convivirán la pequeña hotelería independiente, pero donde irá dejando de tener sentido la microoperación hotelera. "Vamos a empezar a ver operaciones de alianzas en cadenas medianas y pequeñas", destacó.

El evento organizado por Arcano reunió a numeroso público. / Guillem Bosch

Con la ayuda de Murano, Águila repasó sus inicios "dificilísimos" cuando tocaba puertas buscando inversores, para después vender Alua, la cadena que creó con otros socios en Mallorca y más tardea fue adquirida por Apple Leisure Group (ALG). Después en 2021 Hyatt compró ALG. Otro de los hitos analizados fue el de la alianza de Hyatt con Grupo Piñero para crear una empresa conjunta para gestionar los 23 hoteles de Bahia Principe.

"Muchos de vosotros tenéis un vínculo emocional con el ladrillo, no tenéis necesidad ni ganas de deshaceros de él"

Murano interpeló al directivo de Hyatt sobre las "circunstancias" que llevan a un hotelero tradicional a "desentenderse o dar un paso atrás de la gestión diaria" y no perder su patrimonio, "porque muchos de vosotros tenéis un vínculo emocional con el ladrillo, no tenéis necesidad ni ganas de deshaceros de él". En este sentido, Águila mencionó que hay situaciones de todo tipo, "como los sabores de los helados", con propietarios que "tienen clarísimo seguir tocando la gestión", lo que lleva a acuerdos de comercialización o franquicia, mientras otros porque "la siguiente generación no se quiere dedicar a operar a hoteles", aunque "pocas inversiones hay mejores que tener un hotel", deciden entregar la gestión a un grupo especializado. Muchas veces se produce "una evolución" de unos modelos a otros.

Murano lanzaba otra pregunta al directivo: "¿Al hotelero que quiera dar "ese paso" que le dirías?". "Ahora le doy el número de teléfono", bromeaba Águila. "Sobre todo hay que hablar con alguien que tenga confianza... Muchas de las operaciones que hemos hecho han empezado con conversaciones". "Hay mucha flexibilidad para llegar a acuerdos, más de la que se piensa".