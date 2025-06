Vox, sobre la protesta contra la saturación turística en Mallorca: "Que tengan una buena jornada de domingo, nosotros estaremos en la playa"

"Que tengan una buena jornada de domingo, yo estaré en la playa". Así se expresa la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en relación a la protesta contra la saturación turística que se celebra este domingo 15 de junio en Mallorca.

"Si se quieren manifestar en vez de ir a la playa a disfrutar con la familia pues me parece fantástico y lo respeto. Estamos en un país libre, por lo tanto que tengan buena jornada de domingo, yo estaré en la playa con mis nieto", asegura Cañadas.

Manifestación contra la saturación

Cabe señalar que este próximo domingo se celebra en Mallorca una gran concentración contra la masificación. Así, la protesta arrancará a las 18.00 horas en la plaza de España y finalizará en el paseo del Born. La protesta se enmarca en una jornada internacional convocada por la red SET-net que agrupa ciudades del sur de Europa en la lucha contra la turistificación.

La plataforma «Menys turisme, més vida» volverá a encargarse de la organización in situ. La alianza incluye a las organizaciones ecologistas Gob y Fridays for future, así como a iniciativas ciudadanas como Palma XXI y la bolsa Banc de Temps Sencelles, que en mayo de 2024 organizó la primera gran manifestación contra los efectos del turismo de masas en Mallorca, en particular la escasez de viviendas.

Cabe recordar que ya hubo dos grandes manifestaciones en Mallorca en 2024 contra los efectos del turismo de masas. A la primera, en mayo, asistieron unas 15.000 personas, mientras que a la segunda, en julio, asistieron entre 20.000 (estimación de la policía) y 50.000 (estimación de los organizadores).