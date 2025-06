El verano que nos espera en Mallorca: más calor de lo habitual y menos lluvia

Los aparatos de refrigeración y los aires acondicionados no van a parar este verano en Mallorca. Las predicciones meteorológicas, anunciadas esta mañana por la delegada de la Aemet, María José Guerrero, apuntan a que este próximo verano, que comenzará el sábado 21 de junio, será muy cálido, con temperaturas muy por encima de lo habitual. La estación se prolongará durante 93 días.

Como anticipo al verano que nos espera en Mallorca este fin de semana ya se esperan temperaturas de hasta 36 grados, sobre todo en la zona norte y en el interior de la isla. Es decir, el calor ya ha llegado para quedarse.

Los pronósticos señalan que desde julio a septiembre las temperaturas van a ser más altas de lo habitual y al mismo tiempo va a llover muy poco. El calor sofocante no solo será en Mallorca, sino en el resto de las islas.

En un verano normal la temperatura media se sitúa alrededor de los 24 grados. Pero estos próximos meses el termómetro subirá varios grados, con la aparición de varias olas de calor, que irán acompañadas de muchas noches tropicales, en las que será complicado poder dormir.

La próxima estación seguirá la tendencia que ha marcado esta primavera, que si bien es cierto que ha llovido bastante, las temperaturas han sido algo más altas de lo habitual. De hecho, según las cifras, en Palma ha sido la estación más cálida desde hace 47 años, según las estadísticas que maneja la Aemet.

Y es que las temperaturas más altas de la primavera han llegado a superar los 30 grados, como fue el día 1 de junio en Binissalem donde se alcanzó los 33,9 grados.

Desde el punto de vista meteorológico, el pasado mes de abril fue el más cálido de la estación primaveral. La temperatura media fue de casi 16 grados, algo por encima de la normal, pero hubo días que parecieron días veraniegos, con más de 30 grados en determinadas zonas del archipiélago.

En contra, en primavera también se detectaron temperaturas mínimas, sobre todo en Mallorca, ya que en la estación de Lluc se registró 1,6 grados.

En este último periodo también han aumentado el número de noches tropicales, sobre todo en mayo, pero se teme que esta situación se irá repitiendo muchos días durante el próximo verano. En mayo hubo hasta seis noches tropicales en Mallorca y este mes de junio ya llevamos siete. Habrá que ir acostumbrándose porque habrá muchas noches este verano que será complicado poder dormir por el fuerte calor.

En cuanto a las precipitaciones de los últimos meses, los datos reflejan que la primavera en Baleares ha sido lluviosa. Ha llovido un 30 por ciento por encima de los valores normales. El dato medio de lluvia se sitúa en 108 litros por metro cuadrado. Sin embargo, durante la estación que ahora termina las cifras alcanzaron los 140 litros por metro cuadrado. María José Guerrero señaló que en toda Balears ha llovido más de lo habitual y que en la isla de Mallorca este aumento de precipitaciones, comparándolo con años anteriores, se sitúa en un 28 por ciento.

El tiempo no se ha comportado de la misma manera durante todo el trimestre primaveral. Así, el mes de marzo fue muy lluvioso, abril fue muy seco y mayo de nuevo volvió a ser lluvioso. Sin embargo, la primera semana de junio el tiempo ha vuelto a ser muy seco.

Si nos fijamos en las estadísticas de los últimos años, el mes de abril en Baleares suele llover de media alrededor de unos 34 litros por metro cuadrado. Este año las cifras se han disparado, ya que ha llovido de media 78 litros, es decir, más del doble de lo habitual. En once estaciones meteorológicas de Mallorca y en una de Menorca se calificó el mes de marzo como extremadamente húmedo. Así, por ejemplo, hubo días de este mes en los que se batieron récord de precipitaciones. En el aeropuerto de Palma se llegaron a recoger hasta 115 litros, lloviendo cinco veces más de lo habitual. El lugar donde más llovió de Mallorca fue Lluc, con una precipitación de 190 litros. Hacía muchos años que no se recogían estas cifras de lluvia.

En abril el tiempo cambió de manera brusca, de tal manera que dejó de llover. Lo normal es que en abril se produzca de media una precipitación de unos 35 litros. Sin embargo, en muchas localidades apenas se recogieron dos litros por metro cuadrado, lo que evidencia que abril fue un mes muy seco

Dejando al margen este mes de abril, durante la primavera Mallorca sufrió hasta 14 días de intensas precipitaciones, con lluvia que se convirtió en granizo, alcanzando el día 16 de marzo un espesor de hasta 10 centímetros. Sin embargo, este año, debido a que el invierno no ha sido muy frío, apenas ha nevado en la isla de Mallorca.

Como viene siendo habitual en los últimos días, muchas veces la lluvia viene acompañada de barro. Este último trimestre se han registrado seis días de lluvia con barro, si bien este valor se considera normal durante la primavera.

María josé Guerrero explicó que todavía es pronto para predecir hasta cuánto va a subir el termómetro durante este próximo trimestre, pero con los datos que se tienen hasta ahora se puede afirmar que tendremos que afrontar un verano de mucho calor que, por otra parte, sigue siendo habitual en los últimos años. Si se tiene en cuenta que ya este próximo fin de semana la temperatura alcanzará los 36 gramos en Mallorca, no se descarta que en pleno verano pueda incluso hacer mucha más calor. El lunes bajarán varios grados la temperatura.

Los datos de los últimos años demuestran, según señaló Guerrero, que las primaveras son cada vez más cortas, mientras que los veranos son más largos.