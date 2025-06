El PP censura ahora la amenaza de Vox a los camisetas verdes: "Fueron palabras desafortunadas"

"No lo compartimos, fueron palabras desafortunadas". El PP censura ahora la amenaza a los camisetas verdes que lanzó ayer el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, quien aseguró que "si no fuera por el conseller de Educación, estarían expedientados o en la calle". Según expresa el portavoz popular, Sebastià Sagreras, su partido "no coincide" con la advertencia que lanzaron los de Abascal a la Assemblea de Docents. Los populares se pronuncian así 24 horas después de lo sucedido ya que ayer Antoni Vera no quiso responder a las declaraciones de Vox.

"Al PP nunca le habrán escuchado decir estas palabras. No lo comparto, fueron desafortunadas pero Vox tendrá su opinión. Vox es un grupo que dice lo que cree y el PP es diferente y decimos lo que creemos. Yo no lo comparto y alabo el trabajo de los profesores", insiste Sagreras. Asimismo, el portavoz popular ha salido en defensa del conseller de Educación, Antoni Vera, quien ayer decidió no pronunciarse respecto a la intervención de Vox. "Ha puesto en marcha políticas que se alejan de la crispación que intenta la izquierda y son útiles para los profesores".

"Auténticas barbaridades"

Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha acusado a algunos docentes de cometer "auténticas barbaridades" por su oposición a las medidas relativas a su pacto firmado con el PP. ¿Estos son los que se supone que tienen que educar a nuestros hijos y nietos de forma imparcial y sin adoctrinamientos?", se ha preguntado de forma retórica.

Vox amenaza a los docentes

Cabe recordar que el diputado de Vox, Sergio Rodríguez, aseveró ayer en el pleno del Parlament que "si no fuera por Vera" los miembros de la Assemblea de Docents "estarían expedientados o en la calle". El político ultraconservador realizó estas declaraciones tras mostrar ante la Cámara una de las imágenes tomadas durante la última reunión de la Assemblea, criticando que en la misma aparezcan profesores "con el puño en alto, como si fuera una reunión del comité central del Partido Comunista".

Rodríguez se refirió a la Assemblea tras interpelar al conseller de Educación, Antoni Vera, sobre las recientes declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que exigía el cumplimiento del 25% de la enseñanza en castellano en Cataluña.

El diputado de Vox cuestionaba a Vera sobre por qué Baleares no había sido incluida en la reclamación de los populares. Acto seguido, tras la respuesta del conseller del ramo, Rodríguez sacó la foto de la Assemblea y se ha preguntado: "¿Estos son los docentes de los que tenemos que fiarnos de que no adoctrinen? ¿Estos son los equipos directivos que van a decidir el futuro de nuestros hijos con total imparcialidad?". Por su parte, el responsable de Educación ha evitado pronunciarse al respecto,