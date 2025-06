¿Debe continuar Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado?

La insólita situación en la que se encuentra el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo le haya procesado por un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y le acerque al banquillo de los acusados, ha despertado un debate en la judicatura. ¿Puede seguir como fiscal general o debe dimitir? ¿Qué opina de la instrucción del caso? Cuatro juristas de Baleares se pronuncian al respecto.

Josep Zaforteza, abogado penalista y fiscal en excedencia de Baleares, destaca que García Ortiz “legalmente no tiene por qué dimitir, pero por el cargo institucional que ocupa tendría que hacerlo”. Según Zaforteza, el fiscal general del Estado “no está obligado a presentar su dimisión”, pero por respeto a la institución que representa y al resto de fiscales, sí tendría que hacerlo.

El reconocido letrado añade que en el caso de que se abriera juicio oral contra él, cosa que aún no ha ocurrido, no debería continuar al frente de la Fiscalía. “Cualquier cargo público al que se le dicte un auto de apertura de juicio oral por un delito presuntamente cometido en el ejercicio de sus funciones debe dimitir”, confirma de forma rotunda.

Respecto a la instrucción del caso llevada a cabo por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado y si hay base para continuar el procedimiento, el penalista remarca: “Todos los magistrados del Supremo me merecen un respeto inmenso. Sobre si hay base, debemos tener en cuenta que esto no es una sentencia. Ahora, han dado traslado a las partes para que se pronuncien y hagan sus escritos. Autos de este tipo se dictan cada día en los juzgados. Pero hay que tener claro que no es una sentencia, no hace falta que haya pruebas, simplemente es un juicio de probabilidades”.

Eduardo Ramon, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears (UIB), asegura que no puede decir si debe dimitir o no Álvaro García Ortiz. “Jurídicamente no es exigible su dimisión, son opiniones políticas, los compromisos de los partidos, etc. Entonces, no me atrevo a dar mi opinión sobre sí, a mi juicio debería dimitir, o no, porque hay argumentos para las dos cosas. Hay argumentos para dimitir, parece poco oportuno que digas que siga cuando está imputado y muchas veces se pide dimisión por menos, pero es una cuestión que no es estrictamente jurídica”, señala el doctor en Derecho Público de la UIB.

Alejandro González Mariscal de Gante, magistrado de Palma y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), apunta que en principio el fiscal general del Estado “no debe dimitir, no hay ninguna norma ni ley que así lo diga; y goza de la máxima presunción de inocencia, pero lo que pasa es que es muy difícil conjugarlo con su función en el Estado. Está procesado. El Tribunal ha constatado que hay indicios suficientes para ir a juicio. Luego, puede salir absuelto o condenado. La realidad es que la institución se está viendo desacreditada con todo esto”.

Una cuestión 'personal'

El magistrado de la asociación mayoritaria de los jueces en España prosigue: “No es que los jueces tengamos que intervenir. Tenemos la obligación constitucional de investigar delitos, entre ellos, este. La situación es muy complicada, la imagen de la Fiscalía se está viendo afectada. El fiscal general del Estado no tiene obligación de dimitir, es una cuestión personal, es una decisión suya o del Gobierno que lo nombra. La imagen de la Fiscalía está tremendamente desacreditada. Es una grave lesión a la imagen de la institución”.

En referencia a la instrucción llevada a cabo por el magistrado del Supremo Ángel Hurtado, Mariscal de Gante califica la instrucción de “modélica”. Según explica, “es un trámite para esclarecer indicios, cuando se tienen indicios se pasa a juicio; es obligatoria la investigación y luego se pasa a juicio y que un tribunal decida si procede la condena o la absolución”.

El juez palmesano insiste en que la investigación se ha realizado correctamente. “Esto no es una cuestión política, es una cuestión técnico- jurídica. Los jueces no nos regimos por oportunidad política, nos regimos por lo que hay. Lo importante es que se celebre un juicio y que haya sentencia”, subraya.

“No voy a opinar sobre el auto. Es un instructor del Tribunal Supremo, que está muy preparado. Técnicamente está bien”, concluye el magistrado palmesano, portavoz de la asociación conservadora APM.

Jaime Campaner, abogado penalista y profesor titular de la UIB, responde a la pregunta sobre si el fiscal general debe dimitir: “Un correcto entendimiento del significado y alcance de la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada a cualquier ciudadano impide responder afirmativamente. Este derecho fundamental no juega únicamente como regla de juicio, sino que es también una regla de tratamiento de cualquier investigado, procesado o acusado. Sin condena firme no cabe demonizar al sujeto pasivo del proceso”.

Y, respecto a la instrucción de la causa, el prestigioso letrado, admite que es “muy complicado opinar sobre un auto de continuación del procedimiento, que pone fin a la instrucción, puesto que ésta no tiene otra finalidad que preparar el juicio, sin más. Todo es provisional e indiciario y, por tanto, el partido está abierto. El auto no supone una condena anticipada, sino la constatación, a juicio del Instructor, de que hay material suficiente para someter al investigado a un juicio si se formula acusación contra él”.