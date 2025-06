"Cosas que nunca entenderé de los guiris": un vídeo abre el debate en redes

“Caminan por la calle principal pudiendo ir por calles paralelas llenas de pequeños negocios locales que estarían encantados de recibirlos”: así empieza el vídeo de La Palmesana, una marca de Mallorca con presencia activa en redes, que ha generado más de 400 'me gusta' en Instagram con su publicación “Cosas que nunca entenderé de los guiris”.

El vídeo menciona algunos comportamientos habituales de turistas extranjeros desde la óptica local: comer paella a cualquier hora, no usar protector solar o usar sombrero mexicano o trajes de flamenca como souvenir, teniendo en la isla una amplia oferta de producto tradicional mallorquín.

“Yo ceno paella y ya no duermo ese día”, bromea la narradora, a lo que una usuaria respondió: “Lo de sa paella és algo que jo tampoc mai he entès. Jo passaria el vespre intentant digerir”. Otros comentarios, sin embargo, añadieron matices culturales: “Como valenciano he de decir que muchos veranos he cenado paella, sobre todo en fiestas de pueblo en agosto. Eso sí, también es verdad que las paellas de algunos guiri-restaurantes tienen pinta de ultracongelado”.

Calcetines con chanclas... ¿por lógica?

Uno de los puntos que más conversación generó fue el clásico look veraniego de sandalias con calcetines. La marca lo menciona con humor: “A lo mejor saben algo que nosotros no sabemos”. Y parece que alguien sí lo sabe: “¡Yo tengo la respuesta! Se ponen calcetines porque tienen la piel muy fina y las chanclas les hacen rozaduras. En realidad tiene lógica: las sandalias porque hace calor, y los calcetines para evitar heridas”.

Incluso un usuario extranjero quiso sumarse al tono conciliador: “¡No somos así! No llevo calcetines con sandalias, compro productos mallorquines y solo como paella a lo mejor un domingo para almorzar”, escribió con simpatía.

Una sátira que promueve lo local

El vídeo también señala que muchos turistas parecen algo confundidos con los códigos culturales, luciendo símbolos típicos de otras regiones de España. “Los he visto con sombrero mexicano, trajes de flamenca…, cosas que puedes encontrar en los souvenirs”. El mensaje se centra en invitar a los visitantes a descubrir la riqueza de la artesanía y la identidad mallorquina.

Mallorca recibe millones de visitantes cada año, y las diferencias culturales forman parte del paisaje veraniego. En ese contexto, propuestas como la de La Palmesana tienen capacidad de abrir debates, reivindicando a la vez el consumo local y el entendimiento.