Un vídeo generado por IA sobre Mallorca engaña a miles y desata el debate en redes

Una villa flotante, con cortinas ondeando al viento en lugar de paredes, cojines que invitan al descanso, una piscina infinita frente al mar y un techo de roca que sugiere una cueva natural frente al Mediterráneo. Este es el escenario del vídeo viral que en los últimos días ha dado la vuelta a las redes con la etiqueta #Mallorca. Sin embargo, lo que parecía una lujosa estancia escondida en algún rincón remoto de la isla no existe.

El vídeo, que suma más de 20.000 ‘me gusta’ en TikTok, ha confundido a turistas, residentes y amantes de las Baleares. Los comentarios oscilan entre la emoción y la incredulidad. “¿Este sitio es real?”, “¿Cómo reservo?”, “¿Dónde está esto?”, preguntan decenas de usuarios que, cautivados por las imágenes, creyeron haber descubierto un nuevo paraíso balear.

“Visito Mallorca a menudo, pero, ¿dónde está esto?”

La sospecha llegó pronto. Bajo el clip, una usuaria habitual de la isla lanza una pregunta directa: “Visito Mallorca a menudo, pero, ¿dónde está esto?”. El creador del contenido responde con evasivas poéticas: “Es un sitio donde puedes levantarte con el amanecer y respirar la brisa marina”. A lo que otro comentario responde con dureza: “¿Por qué no dices que es Inteligencia Artificial?”.

El vídeo, efectivamente, ha sido generado mediante IA, aunque el perfil que lo publicó no lo indica de forma transparente en la descripción. Únicamente, aparece una advertencia a un lado de la pantalla que, para muchos usuarios, pasa desapercibida. Y aunque su factura visual es impresionante —colores neutros, atmósfera relajante, reflejos marinos perfectos— no corresponde a ningún lugar real de Mallorca. Para muchos, el problema no es tanto el uso de la IA, sino la falta de transparencia.

“Estudié en Mallorca y este vídeo no se parece en nada a la isla”, afirma una usuaria indignada. Otros muchos han compartido experiencias similares: reconocer elementos imposibles, luces irreales o un estilo arquitectónico más cercano a un sueño renderizado que a una construcción isleña auténtica.

Lo cierto es que este caso ha servido para reabrir un viejo debate con nuevas herramientas: ¿qué responsabilidad tienen los creadores de contenido cuando utilizan tecnología para crear imágenes que parecen reales? Y es que el peligro de estas piezas no está solo en el desengaño, sino también en alimentar una idea distorsionada de los destinos, lo que puede acabar frustrando expectativas o sobrecargando enclaves reales que no pueden competir con la perfección digital.