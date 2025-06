Rafael Dezcallar: "China desarrolla una política económica capitalista, bajo el control de una política comunista"

El diplomático mallorquín, Rafael Dezcallar, pronunció ayer tarde una conferencia en el Círculo Mallorquín sobre un tema de máxima actualidad, como es el crecimiento de China como potencia mundial y el nuevo papel internacional que está interpretando. Dezcallar conoce muy bien este país, ya que en el periodo entre 2018 a 2024 fue embajador en China. El conferenciante fue presentado por el también diplomático Josep Pons, que destacó su brillante trayectoria política en defensa de los intereses de España en los destinos diplomáticos que ha ocupado.

Rafael Dezcallar ha escrito un libro, titulado “El ascenso de China, una mirada a la otra gran potencia”, donde refleja las reflexiones que ha cosechado durante su última etapa como embajador en este país asiático.

En su exposición destacó el enorme crecimiento económico que ha tenido China en los últimos años, que lo ha situado como una gran potencia mundial, a la altura de Estados Unidos o de Rusia. Y ello gracias a un sistema económico-político diferente al resto de países controlados por un partido comunista. “China se dio cuenta que no podía crecer a través de un sistema económico comunista. Creó una economía capitalista, pero controlada por un sistema político comunista”. El diplomático aseguró que el partido que gobierna en China nada tiene que ver con las formaciones comunistas de otros países. Es una formación que está fomentando el crecimiento económico de la población, pero “que no permite que nadie discuta el poder político del partido comunista”.

La conferencia se celebró anoche anoche en el Círculo Mallorquín / M.Mielniezuk

Dezcallar analizó las estrategias económicas que ha seguido el gobierno chino, sobre todo en su apuesta por la tecnología, que le ha permitido convertirse en una potencia política mundial, provocando una gran enfrentamiento con Estados Unidos, que es su principal rival económico. “China quiera cambiar el equilibrio internacional y ya ha conseguido el apoyo de muchos países, sobre todo los que están en crecimiento”. Aunque en teoría su principal aliado sigue siendo Rusia, el experto internacional afirmó que el gobierno asiático no se fía de dicho socio. “Se necesitan, pero no se fían el uno del otro”.

El diplomático mallorquín consideró lógico que Estados Unidos adopte medidas para evitar que los productos chinos invadan el mercado norteamericano. Y ello se debe a que los chinos están fabricando productos, sobre todo tecnológicos, muy por encima de su consumo interno, lo que facilita la exportación al extranjero a precios muy por debajo de los productos locales. Destacó el ejemplo de los coches, un producto básico en la economía europea y norteamericana, que se venden a precios mucho más competitivos. “Trump tiene razón en el análisis económico, pero no en las medidas que ha adoptado al imponer unos aranceles tan altos”, señaló el experto analista.

Dezcallar fue muy crítico con la reacción que ha tenido la Unión Europea ante el crecimiento chino, sobre todo porque no hay ni una sola empresa tecnológica que sea puntera y pueda competir con la industria china y la norteamericana. Por ello apostó por la necesidad de unificar los mercados europeos y crear una nueva política industrial para poder competir con las empresas tecnológicas que marcarán el futuro económico. También consideró básico que Europa aumente su presupuesto en defensa, para dejar de depender del ejército norteamericano.

El escritor también aconsejó que China se convierte en un gran aliado, ya que gracias a su influencia exterior “podría terminar con el problema de Medio Oriente”. Sin embargo, consideró que aunque exista esta colaboración, los europeos no podemos renunciar a nuestros principios, “que no son los mismos que los que defienden los chinos”, aclaró.