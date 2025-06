El PP legaliza el polémico campo de polo de Campos, que volvió a celebrar competiciones sin permiso el año pasado a pesar de que estaba prohibido desde 2017. Los populares han utilizado una enmienda de Vox para colar la regularización de la instalación deportiva en la ley de macrogranjas que se ha aprobado hoy de manera definitiva en el Parlament.

Cabe recordar que el campo de polo de Campos volvió a celebrar el año pasado pruebas sin permiso, algo que está prohibido desde 2017 cuando la Agencia de Defensa del Territorio precintó las instalaciones por realizar competiciones. En este sentido, desde el Consell de Mallorca ya anunciaron su intención de expedientar a la instalación por esta actuación. Fuentes de la institución insular recordaron que no habían autorizado ninguna reapertura y especificaron que el campo de polo estaba precintado por el Consell para realizar competiciones desde 2017.

Por otro lado, los populares también han incorporado a la normativa de macrogranjas las propuestas de Vox para reforzar la supresión del requisito del catalán en el sistema sanitario de Baleares.

"Sagreras quería legalizarlo"

Desde Més per Mallorca se han mostrado muy críticos con la incorporación de estas iniciativas y han acusado al portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, de "querer legalizar" la instalación deportiva. "La explicación real de todo esto es que Sagreras quería legalizar el campo de polo de Campos (municipio del que es natural y fue alcalde) y no sabía como hacerlo. Esta no era la iniciativa de más antigüedad, de hecho había otros proyectos de ley dictaminados antes y si se ha querido correr para llevar esto a debate es porque Sagreras ha querido. Vox es el pretexto para legalizar el campo de polo ilegal de su pueblo", argumenta el diputado de los ecosoberanistas, Ferran Rosa.

Por su parte, desde Vox defienden la necesidad de incorporar la legalización de los campos de polo para que "el sector primario se quede un trocito del pastel del negocio turístico" que existe en Baleares. "¿Qué problema tienen en que, de una tarta enorme como es el turismo, se lleven un trocito los agricultores?", cuestiona el diputado de los ultraconservadores, Sergio Rodríguez.

En el caso del PP, el representante Pedro Álvarez afirma que si se han introducido enmiendas como las de Vox "ha sido porque la oposición votó a favor de la tramitación del decreto como proyecto de ley".

El PP saca adelante la ley con los tránsfugas

A pesar de que el PP ha incorporado la mayoría de enmiendas de Vox a la ley de macrogranjas, los de Abascal no han querido dar apoyo al grueso del articulado y se han decantado por la abstención. Así, los populares han necesitado el apoyo de los tránsfugas Xisco Cardona y Agustín Buades (ambos abandonaron Vox y ahora son diputados no adscritos) y el de Llorenç Córdoba (Formentera) para sacar adelante la norma. Por su parte, todos los partidos de la oposición han votado en contra.

Cabe recordar que, en un principio, el PP tenía pensado aprobar definitivamente la ley con Més per Mallorca. De hecho, ambas formaciones unieron sus votos el pasado mes de febrero para ratificar el decreto ley que fija la dimensión máxima y la ubicación de granjas intensivas de gallinas en Baleares. No obstante, los populares finalmente se han decantado por incorporar las enmiendas de Vox al texto, imposibilitando así que los ecosoberanistas dieran apoyo al texto definitivo.

El GOB censura la legalización del campo de polo

Por su parte, desde el GOB consideran que la legalización del campo de polo de Campos supone una "grave perversión del proceso legislativo" y una "amenaza directa para la protección del territorio". De esta forma, la organización ecologista señala que estas instalaciones están precintadas desde el año 2017 por la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) para "desarrollar competiciones deportivas sin licencia ni autorización urbanística".

De este modo, consideran que esta situación de ilegalidad se "mantiene hasta hoy" pero, a pesar de esto, el año pasado se volvieron a celebrar competiciones, motivo por el que el Consell de Mallorca habría iniciado un expediente sancionador por incumplimiento grave. "Esta reiteración de la actividad ilegal, con total impunidad, constituye una burla a la autoridad pública, a la normativa urbanística y a la ciudadanía que sí cumple las normas", censuran.

El GOB indica que las instituciones insulares les han trasladado que este campo solo cuenta con autorización para el adiestramiento de caballos pero "no para competiciones de polo", algo que ha confirmado por resolución del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).