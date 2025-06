Familias con hijos en cuidados paliativos ruegan en una carta a Prohens la ampliación del servicio: "Las enfermedades graves no entienden de horarios"

"Las enfermedades graves no entienden de horarios". Con esta contundente frase, un grupo de más de veinte madres y padres de Baleares han alzado su voz en una carta dirigida a la presidenta del Govern, Marga Prohens. Su clamor: la ampliación urgente del servicio de cuidados paliativos pediátricos del Hospital Universitario Son Espases para que funcione las 24 horas del día, los 365 días del año.

La misiva, que escribe Beatriz Oliver Carrillo (madre de un niño de seis años con miopatía miotubular) en representación de las familias usuarias del servicio anteriormente mencionado, que según se señala en la propia carta atiende a más de 80 familias en las Islas Baleares, expone la angustiosa realidad que viven diariamente debido a las restricciones del equipo actual, con pediatras disponibles solo de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas y atención de guardia solo hasta las 20.00 horas, dejando a estas familias en una vulnerabilidad extrema durante las noches, fines de semana y festivos.

La carta subraya la dolorosa verdad que enfrentan estas madres y padres al revelar que "fuera de este horario, nos encontramos solas ante situaciones a menudo críticas y decisiones médicas muy complejas, que pueden tener consecuencias graves para la vida y el bienestar de nuestros hijos".

Un precedente que impulsa la esperanza

La iniciativa de estas familias baleares surge a raíz del reciente caso ocurrido en el País Vasco, y que la carta menciona explícitamente. Se trata de lo sucedido con el pediatra Jesús Sánchez Etxaniz, amonestado por atender a una niña en fase terminal fuera de su horario laboral para permitirle morir en casa, que ha generado una gran repercusión. La presión social resultante llevó al Gobierno vasco a anunciar la creación de una estructura permanente para cuidados paliativos pediátricos con atención las veinticuatro horas, los siete días de la semana.

Este precedente es un rayo de esperanza para las madres y padres del archipiélago, que ven en él la prueba de que el cambio es posible. "Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de una reorganización en la atención paliativa pediátrica y ha destacado la importancia de valorar y dar apoyo a la dedicación de los profesionales que acompañan los pacientes y sus familias en momentos críticos", se lee en la carta.

Un clamor por la dignidad en el final de la vida

La carta hace un especial hincapié en la situación de las familias que acompañan a sus hijos en el tramo más difícil: el final de la vida. "Quisiera remarcar especialmente la situación de las familias que se encuentran en el momento más duro y sensible: el acompañamiento del final de vida de su hijo o hija", reza la misiva. En esas circunstancias, es "absolutamente imprescindible" poder contar con el equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos en todo momento, continúa el escrito. Un soporte que no solo garantiza la adecuación del tratamiento médico, sino que asegura una "atención humana, serena y respetuosa, tanto para el menor como para la familia". La ausencia de este acompañamiento, advierten, puede suponer un "sufrimiento añadido, tanto físico como emocional, y una falta de dignidad en el momento más delicado de la vida".

En toda España, solo tres hospitales públicos ofrecían hasta ahora atención paliativa pediátrica los 365 días del año, durante todo el día, el Sant Joan de Déu en Barcelona, Virgen de la Arrixaca en Murcia y Niño Jesús en Madrid. Ahora también el Hospital de Cruces del País Vasco. Las familias baleares, con su carta, hacen una llamada a la sensibilidad de la presidenta Prohens para que sus hijos no tengan que depender de una emergencia que no conoce su historial, buscando la seguridad y la paz de saber que la ayuda experta está disponible cuando la necesiten, porque, como bien dicen, "las enfermedades de nuestros hijos no entienden de horarios".

Beatriz Oliver, quien ha redactado la carta en representación de las familias, está a la espera de tener la primera reunión con IB-Salut para tratar esta cuestión de los cuidados paliativos.