¿Cuánto cuesta casarse en la catedral de Palma?

Elizabet Fernández, originaria de Granada, y José Cerdá, mallorquín, consideraron primero darse el "sí quiero" al atardecer en Sa Foradada. También valoraron la iglesia inacabada de Son Servera, la Església Nova, pero pronto la descartaron: si llovía ese día, no todos los invitados estarían a cubierto. Paradójicamente, no pensaron en La Seu, a pesar de que viven desde hace más de siete años a poca distancia.

"Admiramos mucho la catedral desde fuera, pero entrar en ella te pone la piel de gallina", cuenta Fernández, de 44 años. "Además, soy cristiana practicante, y me hacía mucha ilusión presentar a mi futuro esposo ante Dios en un lugar tan especial. Pero pensábamos que sería demasiado caro para nuestro presupuesto".

Una idea extendida

No son los únicos con esa impresión. Holmfried Braun, sacerdote de habla alemana en Mallorca, explica que en todos sus años en las islas solo ha oficiado una boda en la catedral. Eso sí, ha celebrado numerosos bautizos en ella.

Finalmente, Fernández y Cerdá descubrieron que casarse en La Seu no era tan inaccesible como creían. Donaron 500 euros, cantidad que cubría únicamente el uso del órgano. "Nos dijeron que algunas parejas han dado entre 200 y 300 euros", comenta Fernández. Desde la catedral confirman que no existe una tarifa fija; cada caso se trata individualmente.

Una ceremonia íntima en un espacio inmenso

Uno de los factores que echa para atrás a muchas parejas es el gran tamaño del recinto. Con capacidad para unas 1.600 personas, llenar el espacio resulta casi imposible. Fernández y Cerdá, que se casaron allí el 22 de julio de 2023, tuvieron que lidiar con ese desafío. "Los invitados se dispersaron. Muchos se sentaron en el pasillo central, donde corría un poco de aire por las puertas", recuerda la novia.

Desde el Cabildo catedralicio evitan hablar en detalle sobre bodas, pero sí aclaran que cualquier pareja interesada debe solicitar una cita para una reunión presencial, ya que no se gestionan estos eventos ni por videollamada ni a través de intermediarios. Se puede llevar un traductor si es necesario. Las reuniones se celebran los miércoles por la tarde.

Requisitos y disponibilidad

No se exigen requisitos específicos, pero sí una planificación mínima de seis meses. Aun así, esto es poco comparado con otros lugares, ya que no se celebran bodas todas las semanas. En 2024, solo 28 parejas se casaron en La Seu, una cifra similar a la de años anteriores.

Las ceremonias suelen realizarse los viernes o sábados por la tarde, para no interferir con el horario turístico ni con las misas. "Los domingos hay eucaristía a las 10:30 y a las 12:00, así que no se puede. Y los sábados por la mañana, la catedral está abierta a los visitantes", explican desde la institución. Las celebraciones religiosas suelen durar entre 20 minutos y una hora.

Decoración y música

La catedral no permite decoraciones florales excesivas ni que ocupen mucho espacio. "Dos o tres arreglos florales fueron suficientes. La catedral ya es preciosa sin nada más", asegura Fernández.

La pareja, que se casó en plena temporada alta de 2023, recuerda el día con emoción. "Es un lugar imponente, con una historia increíble", dice ella. "Fue curioso entrar a la catedral con tantos turistas mirando". Contrataron una cantante con músicos, aunque no pudieron interpretar todas las canciones que habían elegido, algo que la novia lamentó. "La cantante estaba algo afónica y la acústica no era la mejor, pero aún así fue muy bonito", añade.

Desde la catedral explican que montar una banda de rock o espectáculos similares tampoco es viable. Muchas parejas eligen La Seu por su cercanía, porque asisten a misa allí o simplemente porque las fotos resultan espectaculares.

¿Arrojar arroz o pétalos a la salida?

Sí, está permitido, según confirman Fernández y Cerdá, aunque siempre fuera del templo.

La organizadora de bodas Claudia Runggaldier afirma que hay lugares mucho más solicitados. De hecho, nunca ha coordinado una boda en La Seu. "Las parejas prefieren espacios más íntimos, como la capilla de Portals", comenta. También destaca el éxito de la Església Nova en Son Servera. En general, casarse en una iglesia o capilla de Mallorca cuesta unos 500 euros.

Opciones más económicas o exclusivas

Celebrar la boda en el Castillo de Bellver cuesta mucho menos: 160 euros para residentes y 425 para no residentes, según datos del Ayuntamiento de Palma. En Son Marroig, famoso por ser el lugar de bodas de algunos futbolistas alemanes, solo el alquiler del espacio cuesta 9.000 euros, sin incluir mobiliario. En el castillo de Bendinat, el presupuesto mínimo es de 15.000 euros. En Cap Rocat, los precios comienzan en 15.000 o 20.000 euros, dependiendo del área contratada. Y el lugar más caro de todos es Sa Fortalesa, en Pollença: entre 40.000 y 50.000 euros. "Si no eres una celebridad o un súper VIP, no tienes ninguna posibilidad", concluye Runggaldier.