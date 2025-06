Vox, sobre el 'chiringuito privado' instalado en es Carbó: "Es peor una imagen de pateras que de gente que viene a aportar algo a las islas"

"No he leído lo de es Carbó, la verdad que lo desconozco, pero me parece mucho peor una imagen de pateras que de gente que viene a aportar a las islas algo". Así se expresa Vox en relación al 'chiringuito privado' que ayer instalaron unos turistas con sirvientes a pie de playa en es Carbó.

"¿En es Carbó vive alguien, le ha molestado a alguien?", pregunta la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, quien reitera que no conoce en detalle la información relativa a este asunto. Por parte del portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, asegura que los populares "censuran aquellos comportamientos que van en contra de la normativa vigente".

'Chiringuito privado' en Es Carbó

Camareros bien vestidos, butacas, bebidas y toallas con nombre. El atrezzo perfecto para un hotel medio lujoso en Magaluf se repitió ayer en es Carbó cuando unos turistas han desembarcado en la costa y han instalado un 'chiringuito privado' con sirvientes a pie de playa.

Los turistas provenían de un gran yate situado bastante lejos de la costa. Sin embargo, gracias al trabajo de su tripulación y sirvientes pudieron instalar el campamento en relativamente poco tiempo. Asimismo, para que el ambiente fuera completo, un poco más lejos y fondeando había tres barcos con la música a gran volumen.

La policía local de ses Salines acudió para desmantelar el campamento tras la denuncia de un bañista, así que tres horas después de la instalación el 'chiringuito' fue eliminado.