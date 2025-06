El PP, dispuesto a legalizar mañana el polémico campo de polo de Campos

El PP se muestra dispuesto a legalizar el polémico campo de polo de Campos, que volvió a celebrar competiciones sin permiso el año pasado, algo que está prohibido desde 2017 cuando la Agencia de Defensa del Territorio precintó las instalaciones. Es una de las propuestas que Vox quiere colar en la ley de macrogranjas que se aprueba definitivamente mañana y que los populares no ven con malos ojos.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, no ha confirmado si apoyarán la iniciativa de los de Abascal pero tampoco ha negado en ningún momento dicha posibilidad.

"Seguiremos en negociaciones hasta que se produzca la votación para que se apruebe la regulación de las macrogranjas. Tendremos que ser hábiles para garantizar que la regulación de las macrogranjas tenga los votos suficientes para quedar aprobado", detalla Sagreras. En el caso de Vox, la portavoz Manuela Cañadas se muestra muy confiada en que el PP finalmente apoye la legalización del campo de polo de Campos

"Esperamos que sí lo apoyen porque son enmiendas muy importantes para toda la sociedad balear. Es un deporte y una manera de vender Baleares que no solo sea a través de las imágenes de pateras, sino también tener imágenes de polo y de turistas disfrutando de este deporte", expresa Cañadas. Asimismo, los de Abascal también confían en que el PP dé apoyo a sus enmiendas vinculadas a reforzar la supresión del requisito del catalán en el sistema sanitario de Baleares.

Así, Vox intenta colar en la ley de macrogranjas la legalización de los campos de polo en Baleares. Los ultraderechistas introducen esta petición via enmiendas y buscan que el PP les dé apoyo en la votación de mañana en el Parlament

Competiciones sin permiso

Cabe recordar que el campo de polo de Campos volvió a celebrar el año pasado competiciones sin permiso, algo que está prohibido desde 2017 cuando la Agencia de Defensa del Territorio precintó las instalaciones por realizar competiciones. En este sentido, desde el Consell de Mallorca ya anunciaron su intención de expedientar al campo de polo por esta actuación.

Fuentes de la institución insular recordaron que no habían autorizado ninguna reapertura y especificaron que el campo de polo está precintado por el Consell para realizar competiciones desde 2017 y la propiedad ha decidido volver a hacer competiciones. Así, el PP se dispone a legalizar, vía ley de macrogranjas, la legalización del polémico campo de polo de Campos.

"Se romperán todos los puentes"

Por su parte, desde Més per Mallorca se muestran muy críticos con el posible pacto PP-Vox en la ley de macrogranjas y aseguran que esto supondrá la ruptura de todos los puentes de diálogo entre Govern y oposición.

"En los próximos dos años el PP no tendrá el voto de ningún grupo parlamentario ni para comprar bombillas, será imposible. Les hemos advertido en público y en privado sobre este error histórico y estratégico, no tendrán ninguna mano tendida para ayudarles. Si mañana hay un ganador no será Prohens, será Vox", expresa el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia.

Cabe recordar que, en un principio, el PP tenía pensado sacar adelante la normativa con Més per Mallorca. No obstante, el acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos hace que populares y ultraconservadores estén más cerca para cerrar un nuevo acuerdo, en este caso en la ley de macrogranjas.

Los escosoberanistas ya han advertido que no darán apoyo a la ley si los populares incorporan las enmiendas de Vox al texto. Así, habrá que esperar si el PP finalmente accede a las peticiones de los ultraconservadores y saca adelante con ellos la ley de macrogranjas.