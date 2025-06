Los médicos de Baleares esperan una huelga masiva en la sanidad pública esta semana

Los médicos de Baleares esperan un seguimiento masivo en la huelga general de facultativos este viernes, 13 de junio. Así lo han confirmado este martes durante una asamblea extraordinaria convocada por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Colegio Oficial de Médicos de las Illes Balears (Comib), celebrada en la sede del colegio profesional, donde se ha informado a facultativos y medios de comunicación de los motivos de esta movilización, la primera huelga médica general en las islas en años. Además del paro, que se desarrollará en toda España, a las 12.00 horas el mismo viernes los profesionales se manifestarán frente a la Delegación del Gobierno en Palma.

Durante el encuentro, el presidente del Comib, Carles Recasens, ha leído el posicionamiento oficial del Colegio, en el que se expresa un "firme y decidido" apoyo a la huelga médica y se exige "una respuesta contundente" ante el borrador del nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad. "No dignifica la labor del médico ni mejora sus condiciones", ha expresado: "Mantiene una jornada laboral abusiva, no incorpora medidas reales para atraer talento ni garantiza la calidad asistencial". El texto, ha advertido, "es insuficiente, inaceptable, y perjudica a la sanidad pública".

A la asamblea en el Colegio Oficial de Médicos de Baleares esta tarde han acudido decenas de facultativos. / Manu Mielniezuk

Recasens ha animado a los médicos de las islas a sumarse a la huelga, como "una medida de presión necesaria para seguir negociando un estatuto justo", y ha asegurado que desde el Comib pondrán "todos los recursos necesarios" para facilitar el pleno ejercicio del derecho a huelga. "Ya no hay marcha atrás", ha zanjado: "Vamos a hacer huelga".

El presidente de Simebal, Miguel Lázaro, ha lamentado haber llegado a este punto: "La Administración nos ha obligado a organizar esta huelga". Según ha explicado, después de cinco reuniones con el Ministerio, la última el pasado 2 de junio, exigieron un segundo borrador antes del día 13 para evitar la huelga: "No lo han entregado. Así que la huelga sigue adelante".

El borrador del estatuto, argumenta, "no responde a los problemas estructurales del sistema, no cumple con la normativa europea y deja fuera las reivindicaciones básicas del colectivo", ha denunciado. "La sanidad pública española lleva décadas sostenida por el esfuerzo desproporcionado de los facultativos. Aceptar ahora este marco sería dejar en la estacada a los MIR y a los médicos jóvenes", ha concluido.

También han insistido en que no se trata de un problema solo laboral: "Es un problema de todo el país, todos los pacientes se verán afectados", ha dicho Lázaro. "Faltan médicos en la sanidad pública, no en España. No es una huelga por egoísmo: es por autoestima, por dignidad y por el futuro de la sanidad pública. El 13 hay que parar", ha añadido.

Ambas organizaciones han insistido en la necesidad de transmitir al Ministerio de Sanidad que "el conflicto no va a cesar" hasta que se presente un texto consensuado. "Este estatuto está hecho por y para enfermeros. No reconoce nuestra singularidad ni nuestra curva de aprendizaje. La profesión médica no puede seguir penalizada", ha expresado Lázaro.

Segunda movilización en Baleares contra el estatuto marco

La del viernes será la segunda movilización de los médicos de Baleares contra el nuevo Estatuto Marco, después del parón que se llevó a cabo el pasado 10 de febrero en todos los hospitales públicos de las islas. La huelga general supone un salto por parte del colectivo médico en su pulso contra el Ministerio.

La convocatoria se produce en el marco de un malestar creciente entre los facultativos por el rumbo de la reforma laboral en el sistema público. A la espera de los servicios mínimos, que tendrán que quedar regulados para este viernes, y de la respuesta de la administración, los médicos han dejado claro que esta huelga "es una batalla más" en la guerra que libran contra la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García.