La izquierda planta a la tertulia política de IB3 Radio por la "manipulación" del ente público

Los partidos de izquierdas (PSIB-PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos) han plantado esta mañana a la tertulia de IB3 Radio por la "manipulación política" del ente público. Según denuncian los socialistas, desde la dirección del programa propusieron hablar de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, y de la ejecución del Impuesto del Turismo Sostenible del año 2017, "precisamente en una semana donde la actualidad política pasa de forma clara por la crisis institucional que atraviesa el Parlament, con su presidente, Gabriel Le Senne, que deberá sentarse en el banquillo de los acusados, y por el acuerdo de presupuestos entre PP y Vox".

Para el PSIB-PSOE, se trata de "un caso claro de manipulación política, debido a que la dirección del ente ha elegido hablar de la gestión política del anterior pacto de izquierdas que no es de actualidad, y de la Conferencia de Presidentes, con el objetivo de que no se cuestione la gestión del PP y de la presidenta en su acuerdo con Vox".

El único argumento ofrecido por el ente ante el aviso de que la izquierda no asistiría a la tertulia, según esgrimen los socialistas, "es que de presupuestos ya se había hablado en una ocasión anterior, cuando hay temas que se repiten casi todos los lunes, como es el caso de la migración". Ante el rechazo a participar por parte de la izquierda, y la no asistencia del representante de Vox, la tertulia ha quedado reducida a una entrevista de 10 minutos con la representante del PP.

En el caso de Més per Mallorca, los ecosoberanistas también defienden su no asistencia a la tertulia de IB3 ante la falta de temas de actualidad que afectan a la política de Baleares. En este sentido, reiteran que más allá de la Conferencia de Presidentes y la ejecución del ITS también era relevante tratar la cuestión del pacto PP-Vox en los presupuestos y la situación de Le Senne una vez se ha confirmado que se sentará en el banquillo de los acusados.

El PP responde

Sobre el hecho de que este lunes hayan faltado todos los partidos de la oposición a la habitual tertulia política en IB3, el portavoz del PP Sebastià Sagreras pide a la izquierda que se "replanteen el significado de la palabra democracia" porque el PP "siempre respetan los temas que los periodistas proponen para debatir en las tertulias".