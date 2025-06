La directora de la Fundación Palma Aquarium, sobre la mantarraya de la playa de Illetes: "Estamos muy preocupados"

El cadáver de la mantarraya (Mobula mobular) encontrada frente a Illetes (Calvià) se encuentra ahora en la Fundación Palma Aquarium. Durante la madrugada del sábado al domingo, expertos tomaron muestras del animal para tratar de averiguar qué le había sucedido. Varios días antes de morir, algunos bañistas lo habían avistado en la costa, muy debilitado y desorientado. Dado que no se trata del único caso registrado en las últimas semanas en las costas españolas, los defensores del medio marino están muy preocupados.

El periódico Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, ha entrevistado a Debora Morrison, directora de la Fundación del Palma Aquarium, sobre el operativo de rescate, los detalles del ejemplar de mantarraya hallado en Mallorca y los pasos que seguirán los expertos a partir de ahora. También explicó cómo deben actuar quienes presencien un incidente similar en las playas de Mallorca.

- ¿Cuándo y cómo murió la mantarraya?

-Intentamos salvar al animal durante varios días. El sábado por la mañana ya estaba muy debilitado decidimos entonces sedarlo y sacrificarlo. Fue lo mejor para él; de otro modo, habría sufrido aún más.

-¿Saben ya qué pudo haberle ocurrido y cómo llegó hasta la costa de Mallorca?

-No observamos señales evidentes. Haremos una necropsia al cadáver, tal y como se haría con uno humano. Hemos tomado múltiples muestras de todos sus órganos: del cerebro, de la piel, de la sangre y de la grasa. Estas muestras serán enviadas a distintos expertos en fauna marina en la Península y también a universidades. Para conocer la causa de la muerte, debemos esperar los resultados, lo cual puede tardar semanas o incluso meses. Por ahora no tenemos ninguna idea de lo que pudo haber pasado. Prefiero no especular; hacerlo sería poco profesional.

-¿Qué más pueden decir del ejemplar encontrado frente a Mallorca?

-Es un macho joven, aunque no pudimos determinar con precisión su edad. Para ello, es necesario analizar más a fondo sus vértebras. Con una envergadura de casi tres metros, es más pequeño que los adultos. Según nuestras estimaciones, pesaba entre 150 y 200 kilos, mientras que los adultos pueden alcanzar entre 500 y 600 kilos.

-¿Hay diferencias entre este ejemplar y los que se han avistado recientemente cerca de la Península?

-Todos pertenecen a la misma especie y a simple vista no presentan problemas. Pero está claro que no están bien. Aún desconocemos las causas. No entendemos por qué cada vez aparecen más mantarrayas cerca de la costa. Desde hace tiempo trabajamos estrechamente con expertos externos. En Mallorca encontramos con regularidad tortugas, tiburones o delfines. Pero con mantarrayas tenemos muy poca experiencia. Lo que está ocurriendo ahora no tiene precedentes. Estamos muy preocupados.

-¿Cuántos ejemplares de esta especie quedan aproximadamente?

-No puedo dar una cifra exacta, pero sabemos que solo quedan unas pocas poblaciones. Por eso la especie está especialmente protegida.

Mercedes Azagra

-Para llevar a cabo el rescate, incluso se tuvo que cerrar parcialmente la playa de Illetes.

-Todo esto fue posible gracias a la buena colaboración con los socorristas, la Policía, el Ayuntamiento de Calvià y los responsables de Puerto Portals. Aunque el animal murió en Illetes, el puerto más cercano es el de Portals.

-Si alguien desde la playa detecta un ejemplar en el mar, ¿cómo deben actuar?

-La Fundación pide a los bañistas que no toquen a las mantas que se encuentren cerca de la orilla, que llamen de inmediato al 112 y, si es posible, hagan fotos o vídeos. También se advierte que podrían avistarse más animales en las próximas horas o días. Se insiste en no tocar a los animales, ni siquiera con la intención de ayudarlos a volver al mar, ya que esto podría ser perjudicial para ellos.

La mantarraya que han encontrado en Illetas. / @palma_aquarium_fundacion

-Esta es la quinta mantarraya varada en Baleares en muy poco tiempo...

-Efectivamente, el caso ocurrido en Illetes es al menos el quinto de este tipo registrado en las últimas semanas en las islas. Si bien los avistamientos de mantarrayas en la costa mediterránea española habían aumentado en los últimos años, los varamientos son un fenómeno nuevo.