Una camarera denuncia al encargado de un restaurante de Palma por acoso sexual

Una joven camarera de poco más de 20 años ha denunciado ante la Policía Nacional al encargado de un restaurante de Can Pastilla, en Palma, por acoso sexual. La trabajadora acusa a su superior directo de acariciarla y tocarla en los brazos, los hombros, la cara e incluso llegar a besarla en las mejillas durante su jornada laboral.

En una ocasión, a mediados de marzo de este año, cuando él la acompañó en coche hasta su casa, estando ambos dentro del vehículo, le sujetó la cara y la besó en la boca a la fuerza, mientras agarraba uno de sus pechos, según la versión de la denunciante. La perjudicada se apartó de inmediato. Él le dijo: “Si tu no eres mía, no eres de nadie”. Entonces ella salió del automóvil y le gritó: “¡Tu a mí no me gustas!”.

Horas después, de madrugada, él le hizo una videollamada en la que se veía una imagen oscura y se escuchaban gemidos, por lo que la denunciante cree que el encargado se estaba masturbando. Según la afectada, colgó automáticamente la llamada.

Acto seguido, el sospechoso le empezó a enviar mensajes de WhatsApp en los que le pedía que bajase a la calle, porque estaba a diez minutos de su casa, y quería mantener relaciones con ella al tiempo que le decía: “Yo solo quiero contigo”. La joven se negó y le explicó que su familia no le permitía estar a esas horas en la calle sola junto a un hombre.

Posteriormente, cuando ambos coincidieron en el trabajo y se hallaban a solas en la terraza del restaurante, el supuesto acosador la amenazó diciéndole “si le cuentas a alguien lo que pasó, te mato”, según se deprende de la denuncia.

La situación de acoso sexual se produjo en marzo de 2025 hasta que a principios de abril ella dejó de trabajar en el establecimiento al ponerse de baja por ansiedad. En esas fechas le comunicaron su despido laboral. Según detalla la joven, las muestras de cariño en el trabajo se sucedían sin su consentimiento, al tiempo que él también la trataba de forma brusca o le gritaba delante de los clientes para luego buscar un acercamiento y pedirle perdón. De esta manera, la volvía a tocar y besar de nuevo.

Le pedía una cita por redes sociales

A través de Instagram, su encargado le enviaba mensajes pidiéndole una cita e invitándola a cenar, a lo que la empleada se negaba. Además, recibía todo tipo de comentarios inapropiados como “qué contenta estás, ¿has follado?”. El denunciado manifestaba a los vecinos de las fincas cercanas al restaurante que no la miraran puesto que estaba casada.

Debido a la situación que llevaba padeciendo en las últimas semanas, la empleada habló con un jefe del local a principios de abril de 2025, cuando le dieron la baja médica por ansiedad, y le comentó todo lo sucedido con el encargado. El responsable le comunicó que había hablado con él y que no volvería a ocurrir lo que hizo, pero le dijo que este trabajador llevaba ya cinco años en la empresa y que no podía prescindir de él.

Al cabo de tres días, la joven camarera recibió un mensaje telefónico de la Tesorería General de la Seguridad Social que le informaba de que la empresa la había dado de baja con efectos del día 6 de abril de 2025, lo que ella interpretó como una represalia por su situación de baja médica y por denunciar el acoso sexual que venía sufriendo. Por este motivo, la trabajadora interpuso una demanda laboral al considerar que el despido es nulo al haberse vulnerado distintos derechos.