La joven que denunció a su compañero de la banda de Marratxí: “Me he sentido muy sola, dejé la música cuando abusó de mí; mientras, él sigue tocando”

"Me he sentido muy sola, dejé la música cuando abusó de mí. Mientras, él sigue tocando en varias bandas y tiene contacto con menores. Nadie hace nada". Es el crudo relato de una víctima a la que el Tribunal Supremo acaba de dar la razón. La Sala ha confirmado la condena de la Audiencia de Palma de 21 meses de multa a un exprofesor asociado de la UIB, que fue apartado cautelarmente de la docencia, por abusar sexualmente en varias ocasiones de una compañera de la banda de música de Marratxí a finales de 2017.

"En estos ocho años he dejado la música, mi trabajo como profesora, como secretaria, he dejado a compañeros y él no. Él incluso ahora toca en más bandas", subraya la joven, que sufrió varios episodios de tocamientos íntimos y comentarios sexuales inapropiados y humillantes por parte del acusado. Durante los ensayos, él le tocaba la pierna con las baquetas hasta la zona genital y otras veces se la ponía en el culo, además de desabrocharle el sujetador.

"Lo que más me afectó fue la falta de responsabilidad de un órgano que debía velar por el bienestar de todos los músicos, creo, que por miedo a las posibles consecuencias. Los abusos ya los tengo superados después de ocho años", asegura la perjudicada.

"El peor recuerdo no son los hechos en sí, sino que se trató de minimizar, intentaron taparlo. La gente que lo había visto dijo que no. Otros dijeron que sí, pero que ya no se hacía. Y otros dijeron que eran bromas. Estas contradicciones las refleja la sentencia. Era algo vox populi, no era un problema entre dos particulares. Era un problema de un hombre contra varias mujeres, lo que yo fui la única que denuncié. Antiguas músicas de la banda me dieron su apoyo con la primera condena del juzgado en 2021. No le denunciaron porque no querían problemas ni con él ni con la junta directiva de la banda", explica.

"Lo que deberían haber hecho es aplicar un protocolo o tomar una decisión para proteger a la víctima. Tras el juicio, la magistrada me dio la razón y entonces me entero por la prensa de que hay alumnas de la UIB que también le habían denunciado. La Universitat lo apartó cautelarmente de la docencia en aplicación de un protocolo de prevención y erradicación de violencias sexuales. Ahí, comprobé que a otras víctimas sí que las habían apoyado", confirma.

"El ayuntamiento de Marratxí no actuó como creo que debiera. Envió una carta para que dejara la banda y la escuela, pero al cabo de un año, a finales de 2022, él volvió en contra de la voluntad del Consistorio. Desde la primera sentencia de 2021 hasta la última del Supremo, en mayo de este año, él ha seguido tocando. No hubo ningún cambio. En el Ayuntamiento han pasado varios partidos políticos y ninguno hizo nada", critica la perjudicada.

"Ahora, desde el Consistorio me han comunicado que han exigido su cese de la escuela y de la banda también. Si sigue en la banda, el Ayuntamiento no autorizará ningún concierto", detalla la joven, quien entregó una copia del protocolo de la UIB al Consistorio.

"Como víctima no he tenido el apoyo de los órganos que debían vigilar y evitar estos hechos. En este periplo he estado muy sola. He tenido a mi familia y a mis amigos conmigo. He pagado el coste de haberle denunciado, dejar un entorno en el que llevaba trece años. Y he callado mucho", reconoce la mujer. "Nunca pensé en tirar la toalla, eso sería fallarme a mí misma. Tenía muy claro lo que él había hecho. Siempre he querido que se hiciera justicia y que él fuera calificado como lo que es, un abusador, un agresor sexual como dice ahora el Supremo", destaca la denunciante. "Después de esta última sentencia mi madre me dijo: te han dado muchos puñetazos, tú el último", remarca.

"Todo este proceso habrá valido la pena si a él se le han quitado las ganas de hacérselo a otra mujer más. Pero esa respuesta no la tengo yo, la tiene él", señala.

Hechos conocidos por todos

"Los hechos eran conocidos por todo el mundo, en la banda se sabían. A mí se me recriminó por parte de la asociación que gestiona la banda y la escuela la forma en la que yo decidí pararle los pies. Decían que los trapos sucios se tienen que lavar dentro y no fuera", agrega. "Denuncié a finales de 2017. No hacer nada iba contra mis propios principios, no solo era por mí, sino por todas las mujeres a las que les ha hecho lo mismo", aclara la afectada. "Yo entonces tenía 25 años. Los responsables de la banda me dijeron que era desmedido. Meses después, me dieron de baja de la junta directiva por pérdida de confianza. Es obvio que me echaron por la denuncia. Yo llevaba toda la vida allí", insiste.

"Ante la falta de acción y el ‘silencio ensordecedor’ de la banda, como dijo la jueza, me vi en la tesitura de que, si quería alejarme de aquello, me tenía que ir yo porque él no se iba a ir y no le iban a echar. Entonces, decidí marcharme y dejé la música y mi trabajo", añade.

La primera sentencia del caso recoge este clima del que habla la denunciante. "Los testigos, todos ellos de la banda de música o relacionados con ella, parientes entre sí y con intereses claros en la escuela de música, venían con una consigna clara: arropar y exculpar a como diese lugar al acusado, circunstancia que pudo ser detectada por esta juzgadora (…) Ninguno de ellos vio nada ni escuchó nada», criticó la jueza de Palma. La resolución también indica que el presidente de la banda asistió al acusado como abogado en su declaración en el juzgado de guardia.