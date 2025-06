Un centenar de persones protestan en Palma contra la "normativa veterinaria criminal": "Puede suponer la muerte de muchos animales"

Un infierno amenaza a los animales domésticos y el fuego proviene de Madrid. Esa es la percepción del centenar de personas, y decenas de perros, que se han manifestado hoy en la Plaza de España en Palma contra el Real Decreto 666 que impide a los veterinarios dar medicamentos.

Varios veterinarios han acudido a la concentración, al igual que algunos propietarios de mascotas han acudido acompañados de sus animales. El pañuelo azul ha sido utilizado por los manifestantes como un símbolo de apoyo a la causa.

Los manifestantes, que han empezado una campaña de firmas para pedir cambios en la ley, critican que la nueva "normativa veterinaria criminal" representa una falta de respeto hacia los profesionales del sector, al tiempo que aumenta de forma excesiva la carga administrativa con trámites burocráticos difíciles de asumir. Aseguran que la regulación impide personalizar los tratamientos según las necesidades específicas de cada animal, obliga a utilizar fichas obsoletas y restringe la capacidad de los veterinarios para elegir los antibióticos más adecuados.

Además, señalan que los propietarios se ven forzados a recorrer distintas farmacias en busca de medicamentos, lo que puede generar problemas de desabastecimiento y un incremento en los precios. También advierten de un creciente abandono de la profesión, ya que muchos veterinarios están dejando su trabajo debido al estrés y la inseguridad jurídica que esta situación genera.

"Esta normativa nos impide a los veterinarios suministrar antibióticos de forma inmediata. Puede suponer la muerte de muchos animales", ha asegurado Andreu Oliver, de la Confederación Empresarial Veterinaria de España. El veterinario explica que esta normativa burocratiza mucho la forma en la que trabajan: "Antes venía un paciente en la cínica y le podíamos tratar al momento, ahora hay que pedir en la farmacia y estos en ocasiones no lo pueden solicitar, lo que puede suponer un retraso de varios días, Este retraso puede suponer perder al animal".

"Queremos poder dar medicamentos directamente como hemos hecho siempre. Que nos dejen trabajar a los veterinarios que somos los que sabemos como funciona el asunto", sentencia.

"Esto es una normativa creada por gente de ciudad que no ha tocado un animal en la vida", ha asegurado una veterinaria, la cual ha explicado que ella no sigue la ley por un bien mayor: "Yo me salto la ley, porque si tardas mucho el animal puede morir. Es absurdo, me arriesgo a tener multas de 90.000 euros por hacer bien mi trabajo: salvar vidas"