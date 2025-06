Vox intenta colar en la ley de macrogranjas la legalización de los campos de polo en Baleares. Los ultraderechistas introducen esta petición via enmiendas y buscan que el PP les dé apoyo en la votación del próximo martes en el Parlament. Así, los de Abascal proponen modificar la ley agraria que aprobó el Govern de Armengol con el objetivo de que las actividades ecuestres tengan "el carácter de actividad complementaria de la explotación agraria".

Los ultraconservadores intentan legalizar los campos de polo como el de Campos, que volvió a celebrar competiciones sin permiso el año pasado, algo que está prohibido desde 2017 cuando la Agencia de Defensa del Territorio precintó las instalaciones. Cabe recordar que la propuesta para legalizar campos de polo formaba parte de aquellas 34 enmiendas de Vox que el PP aprobó por error en el decreto de simplificación administrativa.

Enmiendas catalán

Otra de las enmiendas que también intenta colar Vox está vinculado a reforzar la supresión del requisito del catalán en el sistema sanitario de Baleares. En este sentido, cabe señalar que el PP ya utilizó el decreto de vivienda para proteger la exención del requisito del catalán en la sanidad, una de las primeras medidas que aprobó el Govern de Marga Prohens al inicio de la legislatura.

Los populares incorporaron una enmienda a la normativa urbanística que hacía referencia a la exención del requisito lingüístico en el sistema sanitario de las islas. El objetivo, según expresaron desde el Ejecutivo, era el de dar mayor seguridad jurídica a esta medida que en un principio se aprobó mediante un decreto ley. En este sentido, temen que el Tribunal Constitucional pudiera anular la exención del requisito, por lo que prefieren blindar la propuesta a través de una normativa con rango de ley.

Ley de macrogranjas

La aprobación definitiva de la ley de macrogranjas se votará el próximo martes en el Parlament. En principio, el PP tenía pensado sacar adelante la normativa con Més per Mallorca. No obstante, los escosoberanistas ya han advertido que no darán apoyo a la ley si los populares incorporan las enmiendas de Vox al texto. Así, habrá que esperar si el PP finalmente accede a las peticiones de los ultraconservadores y saca adelante con ellos la ley de macrogranjas.