Vuelven las camisetas verdes ¿Dónde comprarlas?

El pacto entre PP y Vox para aprobar los presupuestos del Govern ha encendido todas las alarmas entre los colectivos de Baleares en defensa del catalán.

El acuerdo, presentado hace pocos días, incluye numerosas medidas exigidas por los de Abascal contra la lengua propia de las islas, entre ellas introducir el castellano como lengua vehicular en la educación o suprimir el requisito de catalán para acceder a plazas docentes.

Las medidas plasmadas en el texto consensuado por PP y Vox ya han provocado la reacción de la oposición, la comunidad educativa y la sociedad civil, que han desempolvado las camisetas verdes, emblema de la lucha contra el TIL durante el Govern de José Ramón Bauzá (2011-2015).

Entoces, aunque hubo varios diseños, la más popular fue la que llevaba impreso el lema ‘Crida per una educació pública de qualitat’.

Nuevas camisetas verdes

Aunque muchos han rebuscado esas camisetas en el fondo de sus armarios, varias entidades ya han anunciado que podrán a la venta nuevas prendas para atender la gran demanda surgida tras el acuerdo de PP y Vox.

FOTOS | Se cumplen 10 años de la gran manifestación contra el TIL en Palma /

La Obra Cultural Balear (OCB) ha informado que ya ha recibido una nueva remesa de camisetas verdes, esta vez con el lema ‘Sí a la llengua’. Se pueden adquirir en Ca n’Alcover, sede de la entidad (calle de Sant Alonso, 24 de Palma), a 5 euros (de lunes a viernes de 10:30 a 14 horas y miércoles de 10:30 a 19 horas).

También la Plataforma per la Llengua tiene a la venta camisetas verdes, estas con el lema ‘La llengua no es toca’. Se vende a 8 euros a través de su tienda on line.