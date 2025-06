El PSOE acusa a Prohens de ser "peor que Bauzá porque quiere castellanizar las aulas"

El PSIB-PSOE ha registrado una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Govern pactados por PP y Vox, porque "son unas cuentas ficticias y son una vergüenza", por el hecho de que "no incluyen ni una palabra del acuerdo entre los populares y la extrema derecha, que será incorporado a través de enmiendas".

Así lo critica el portavoz socialista, Iago Negueruela, quien detalla "las mentiras de la presidenta" a la hora de acordar las cuentas para este año, asegurando que "Prohens dijo que no confrontaría con la lengua y que no modificaría ninguna normativa, y ahora tendrá que cambiar la ley de educación para castellanizar las de aulas, aplicando". Por eso, Negueruela acusa a la líder popular de ser "peor que José Ramón Bauzá, porque él iba de frente, mientras que Prohens lo hace por detrás, con unas enmiendas de las que no conocemos el texto ni la letra pequeña".

Además, también denuncia que "Prohens nos dijo en la cara que no derogaría la ley de memoria y la derogará, dijo que no construiría en zonas inundables y ahora da marcha atrás, dijo que pondría límites al turismo y en el pacto de la vergüenza no hay ninguna, dijo que apostaría por la sostenibilidad y ahora rechaza el pacto verde europeo", detalla Negueruela.

Camisetas verdes

Negueruela argumenta también que "son unos presupuestos que no quiere nadie", y contra los que "ya se han pronunciado en contra la OCB, los sindicatos, la Asamblea de Docentes, y la comunidad educativa, quien ya ha salido de los pactos de la inclusión de las principales instituciones".Por último, el portavoz socialista expresa la solidaridad del PSIB-PSOE con la Asamblea de Docentes y la comunidad educativa.

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado y secretario de Economía y Financiación del PSIB-PSOE, Llorenç Pou, quien denuncia que los que presupuestos "son irreales, porque los acuerdos que tengan por detrás modificarán completamente las cuentas que conocemos hoy".

De la parte que sí se conoce de los presupuestos, Pou carga contra "la parte que no hay, porque la presidenta tenía el compromiso de hacer frente a la saturación turística y subir el Impuesto del Turismo Sostenible y el canon de saneamiento, pero prefieren no escuchar el clamor social contra la saturación".