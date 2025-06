Prohens "respeta" a Ayuso y acusa a Sánchez de utilizar las lenguas cooficiales para la "confrontación política"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, defiende su decisión de intervenir en catalán durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, al tiempo que expresa su “absoluto respeto” a la decisión de su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de abandonar la sala durante la intervención del lehendakari vasco, Imanol Pradales, que también habló euskera.

"Respeto profundamente todas las posturas de mis compañeros. Pero yo no haré lo que le gustaría al Gobierno: seguir hablando de cómo nos comunicamos entre presidentes, en lugar de centrarnos en lo que de verdad importa: de qué hablamos, cómo representamos a los ciudadanos y qué soluciones damos a sus problemas”, afirma Prohens.

La líder balear lamenta que se utilice la lengua como eje del debate político en lugar de tratar asuntos de fondo. "Como presidenta de una comunidad con dos lenguas oficiales y una lengua propia, me duele ver cómo la pluralidad lingüística y la riqueza que supone tener más de una lengua se utilizan como herramienta de confrontación. Se hace un flaco favor a las lenguas cooficiales cuando se utilizan para separar y no para unir".

Prohens recuerda que su intervención en catalán es una expresión natural del bilingüismo de Baleares, no una provocación ni una postura partidista. “No contribuiré al juego que parece querer Sánchez: hablar de anuncios vacíos y de una conferencia impostada para desviar la atención mediática. Lo importante no es en qué idioma hablamos, sino qué estamos diciendo y qué soluciones aportamos”, subraya.

La presidenta concluye con un llamamiento a la responsabilidad institucional: “Tenemos que dejar de instrumentalizar las lenguas, respetar la diversidad y centrarnos en lo urgente: los problemas reales de los ciudadanos y la incapacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos con los presidentes autonómicos".

No pide la dimisión de Le Senne

La presidenta del Govern reitera su posición de "rechazo claro y contundente" a los hechos protagonizados por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, quien será juzgado por un presunto delito de odio tras romper una fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar durante un pleno.

La decisión, adoptada por la Audiencia Provincial de Palma, abre un proceso judicial que, en palabras de Prohens, debe abordarse con "respeto a los tiempos de la justicia y del Parlament". “He dicho siempre lo mismo y fui muy clara en su momento: creo que las instituciones merecen ejemplaridad y actitudes a la altura del cargo. El presidente había estado muy desafortunado y fui la primera que exigí que saliera a pedir disculpas, y lo hizo enseguida".

Prohens insiste en que, a pesar de la gravedad del gesto, la Fiscalía no ve delito, lo que a su parecer muestra que existen "discrepancias jurídicas y criterios distintos" en torno al caso. “En este momento lo que corresponde es respetar los procedimientos judiciales y también los pasos que pueda dar el propio Parlament”, afirma.

En ese sentido, recuerda que algunos grupos parlamentarios han solicitado activar la Comisión del Estatuto del Diputado, un instrumento interno de la cámara para analizar situaciones que afecten al comportamiento o estatus de los diputados. “Esa es una herramienta que pueden poner en marcha o no, y yo respetaré las decisiones que se tomen”, añade la presidenta, evitando posicionarse sobre eventuales consecuencias políticas para Le Senne antes de que avance el proceso.