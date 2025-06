Profesores de Filosofía de Baleares se plantean impugnar una de las preguntas del examen de Selectividad

Una de las preguntas incluidas en el examen de Historia de la Filosofía de la prueba de acceso a la universidad (PAU) ha suscitado quejas entre un gran número de profesores de la materia en Baleares. La principal reclamación del colectivo está relacionada con la pregunta "La visión del ser humano durante la modernidad". Según explican, la cuestión no está formulada en base a los criterios pactados previamente con la UIB, que establecían que la pregunta antropológica de carácter transversal no iba a ser acotada a un período histórico concreto.

El examen de Historia de la Filosofía se celebró el miércoles a las 15:15 y los alumnos tuvieron que explicar en una de las preguntas de carácter antropológico "la visión del ser humano durante la modernidad". Según señalan algunos de los docentes, y ha tenido conocimiento este diario, en varias de las reuniones de preparación previas a las pruebas quedó claro que no se encasillaría en un período histórico la pregunta de carácter transversal que iba a incluirse en el examen.

Tras aparecer en la prueba, parte del profesorado de la materia en Baleares se dio cuenta inmediatamente del supuesto error. Las críticas, que llevan circulando entre los docentes que imparten la asignatura de Filosofía en los institutos de las islas, se fundamentan en lo que se explicó y acordó en las reuniones informativas previas a la Selectividad que organizó la universidad.

Posible impugnación

El sentir mayoritario del colectivo es iniciar los trámites para impugnar dicha pregunta. Si bien esto no afectaría al resto de preguntas, el profesorado exige a la universidad que directamente no corrija las respuestas de esta cuestión. Les preocupa que esto pueda afectar a la calificación de los alumnos.

Además, el profesorado también expresa su malestar, no solo por lo que consideran una mala formulación de la pregunta, si no también por el supuesto incumplimiento de palabra de la universidad, desde donde se aseguró, incluso después de que algunos profesores hicieran consultas concretas sobre el tema, que no se acotaría a un período concreto.