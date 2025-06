El Govern de Prohens se desmarca de la actitud de Ayuso con el catalán: "La presidenta (balear) tiene un talante distinto, no tiende a buscar confrontaciones"

Se agranda la brecha entre Sánchez y García-Page

La Conferencia de Presidentes agranda la brecha entre Pedro Sánchez y García-Page. A pesar de no sumarse a la petición de las comunidades del PP de adelantar elecciones, por considerar que no era el foro para ello, el presidente de Castilla-La Mancha ha rechazado la propuesta del Gobierno de triplicar la inversión en vivienda. Un plan, a cambio de que las comunidades asuman un 40% de los nuevos recursos. “No compartimos poner el 40% del Plan de Vivienda porque eso supondría recortar en sanidad, dependencia o educación”, ha rechazdo el líder de los socialistas castellanomanchegos. Por ello, ha pedido tener en cuenta la situación financiera de cada comunidad para que no sea “una aportación lineal”.