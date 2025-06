Claudia, la niña mallorquina con epilepsia severa, podrá operarse: "Estamos emocionados, en solo un mes hemos recaudado los 60.000 euros"

La esperanza ha iluminado el hogar de Claudia, la pequeña mallorquina de once años que padece una epilepsia severa. Sus padres, Fanny y Vicent, anunciaron este miércoles en redes sociales, visiblemente emocionados que, en tan solo un mes, han logrado recaudar los 60.000 euros necesarios para la operación que podría transformar la vida de su hija. Aunque todavía no tienen una fecha exacta en el calendario, Fanny ha adelantado a este diario que el preoperatorio será probablemente en julio y la intervención quirúrgica, con casi total seguridad, en septiembre.

A principios de mayo, la historia de Claudia conmovió a la sociedad mallorquina, que no se lo pensó en participar en las numerosas actividades que los padres de la pequeña pusieron en marcha para recaudar fondos. La historia de Claudia es una historia de lucha y de superación. Según explicaba su madre hace un mes, la enfermedad que sufre le hace vivir en un constante pulso contra una rara malformación cerebral que le provoca hasta dieciocho crisis epilépticas diarias, afectando gravemente su psicomotricidad y su capacidad de lenguaje.

Su madre compartió en un conmovedor vídeo difundido por el Banc del Temps de Sencelles la cruda realidad de su hija. Diagnosticada con apenas cuatro meses de vida, Claudia ha visto cómo su capacidad funcional se reducía a un escaso 4%, perdiendo progresivamente habilidades que antes le permitían interactuar con el mundo, como tocar instrumentos, comer de forma autónoma o simplemente permanecer sentada. "Lo único que nos queda probar es una operación que hoy por hoy no está costeada por el sistema, cuesta 60.000 euros, y no los tenemos. Necesitamos conseguir recaudar ese dinero para que mi hija pueda estar lo mejor posible. No puedo rendirme", era el ruego desgarrador de Fanny en aquel momento, un grito de auxilio que resonó en el corazón de la sociedad mallorquina.

Contaba también Fanny en esa grabación, que la vida tejió un nuevo hilo de esperanza con la llegada de Vicent, un compañero incondicional que no solo se convirtió en un pilar para Fanny, sino también en el padre adoptivo de Claudia, trayendo consigo "las primeras carcajadas de la niña, una melodía de esperanza en medio de la oscuridad". Juntos, exploraron cada resquicio de la esperanza médica, agotando todas las opciones farmacológicas disponibles y probando incluso un estimulador vagal sin el éxito deseado.

A pesar de las adversidades y el agotamiento acumulado por las incesantes crisis, Claudia -explicaba su madre- "se niega a doblegarse"; en los breves instantes entre las convulsiones, sus ojos se conectan con el mundo y su rostro se ilumina con una sonrisa, un reflejo de su inmenso deseo de vivir.

La solidaridad lo ha hecho posible

La llamada de auxilio de la familia resonó con una fuerza abrumadora. A través de donaciones, diferentes actividades benéficas, la difusión de su historia en televisión y redes sociales, y el incansable y desinteresado trabajo del Banc del Temps de Sencelles en la gestión de la recaudación, la meta se ha alcanzado de manera asombrosa y en un tiempo récord. "Lo hemos conseguido, en solo un mes lo hemos logrado", expresaba Fanny, visiblemente emocionada, en un vídeo publicado el miércoles junto a Vicent.

El padre adoptivo de Claudia, por su parte, quiso extender su más profundo agradecimiento a cada persona que ha contribuido en la hazaña. "Este vídeo lo hemos hecho para agradeceros a todos los que habéis dado vuestro tiempo, dinero, energía, conocimiento, arte y contactos, porque sin todo eso nada hubiera podido ser posible", afirmaba. La rapidez con la que se logró el objetivo ha dejado a la familia "súper sorprendidos y emocionados", quienes han destacado la urgencia de la operación para aliviar las duras consecuencias de las crisis diarias de Claudia. "Cuanto antes se hiciese mejor, porque con la cantidad de crisis diarias que tiene... Hay días que a veces no puede hacer nada, ni incluso comer", añadía Fanny, con la voz quebrada. "Esperemos que podamos hacerlo pronto y que pueda recuperar esa alegría de vivir, esa fuerza, esas ganas de poder jugar, comer, caminar y de poder estar en el mundo y vivir", concluye el vídeo.

La operación

Ahora, con la parte más difícil de la recaudación superada, la familia se enfrenta a la etapa más "delicada e importante", como así la han descrito Fanny y Vicent, la intervención quirúrgica. Aunque la fecha exacta todavía se desconoce, Fanny ha compartido con este diario que el preoperatorio se prevé para el mes de julio, y la operación en sí para septiembre, lo que les proporciona una hoja de ruta y un horizonte más claro. "Esperemos que todo vaya muy bien y que funcione", manifiestan los padres en el vídeo de Facebook, comprometiéndose a informar sobre el progreso de Claudia y su recuperación, ya que consideran que es lo mínimo que pueden hacer por quienes los han ayudado. "Sois parte de todo ello y queremos integraros, ya sois parte de la familia, sin vosotros esto no habría sido posible", concluyen, abriendo su corazón a todos aquellos que han hecho posible este sueño.