Vuelven las camisetas verdes: "No nos daría miedo repetir una movilización como la del 29 de septiembre de 2013"

Guerra fría en educación. Vuelven las camisetas verdes, pero de momento con cautela. La Xarxa educativa per la llengua, la plataforma que agrupa a más de treintena de entidades, ha expresado este jueves su rotundo rechazo al acuerdo entre PP y Vox, que ha calificado de "pacto de la vergüenza, para modificar la ley balear de educación. Dicho pacto, que busca introducir el castellano como lengua vehicular y suprimir el requisito del catalán para plazas docentes de difícil cobertura, entre otras cuestiones, ha sido calificado por la red educativa como un "atentado a los derechos lingüísticos" y una medida basada en el "desconocimiento del ordenamiento jurídico". En este sentido, ha asegurado que no tendrá "miedo de repetir una movilización como la del 29 de septiembre de 2013".

En una rueda de prensa marcada por la presencia de numerosos representantes de las entidades, ataviados con las camisetas verdes que lucieron en 2013 contra José Ramon Bauzá, la Xarxa educativa, algo cautelosa al hacer referencia a futuras acciones, no ha descartado movilizaciones, incluyendo la participación en la manifestación del próximo 15 de junio contra la masificación turística.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por la Xarxa Educativa es que la introducción del castellano como lengua vehicular ya está contemplado en la normativa actual. Cristina Conti, hasta hace poco presidenta de la FAPA, y Catalina Bibiloni, portavoz de la entidad, han señalado que "el castellano ya es vehicular, porque la ley lo permite, y también el Decret de Mínims, por tanto, este acuerdo prevé cosas que el ordenamiento ya permite".

Esta afirmación ha sido respaldada, han manifestado, por datos de las pruebas IAQSE del pasado curso, que revelan que el 53% de los alumnos de cuarto de Primaria tienen un nivel adecuado de castellano, frente al 49% que lo tienen en catalán. Conti, que ha leído el comunicado de la Xarxa, ha enfatizado que "esta diferencia de cuatro puntos a favor del castellano es especialmente preocupante en Ibiza y Formentera, donde solo un 38% del alumnado tiene un nivel adecuado de catalán". Así, la agrupación ha considerado "una falsedad manifiesta" la idea de que el sistema actual no garantice el conocimiento del castellano.

Plan piloto

El acuerdo PP-Vox también impulsa la adhesión al plan piloto voluntario de elección de lengua, una medida que, según la Xarxa educativa, "establece la segregación por razón de lengua entre el alumnado". Los portavoces han lamentado que este plan, de naturaleza "supuestamente experimental", no haya presentado aún los resultados de su evaluación inicial. Además, ha criticado que el acuerdo contradiga los principios del propio plan al fomentar su extensión a un centro por comarca para asegurar la "libre elección de lengua" de los padres.

La red educativa ha advertido, así, que esta iniciativa "atenta contra la cohesión social" y el principio de igualdad de oportunidades en el sistema educativo.

Futuras acciones

Conti ha revelado que, el mismo día en que tenían prevista una reunión con la presidenta Marga Prohens, se hizo público el acuerdo PP-Vox, lo que les llevó a no asistir y ha asegurado que han solicitado una nueva reunión, pero que aún no han recibido respuesta.

Respecto a las futuras acciones, la Xarxa Educativa se ha mostrado prudente, pero contundente. Han anunciado que se coordinarán con otros sectores y entidades afectados por estas medidas para crear un "frente común" y han subrayado que "no descartamos tomar medidas más contundentes", ha afirmado Bibiloni, quien también ha puesto sobre la mesa que este pacto "va más allá de la educación, afectando a otros ámbitos sociales".

Representantes de la Xarxa han denunciado de este modo que el acuerdo busca "sustituir la lengua de las Islas Baleares por el castellano" y que este cambio responde a un "contenido ideológico", y no a una demanda real de las familias, que "nunca se han quejado de que sus hijos aprendan catalán".

Finalmente, han recordado que ya lograron revertir situaciones similares en el pasado y que ahora "tampoco tendremos miedo". La Xarxa educativa confía en que "se están recuperando los ánimos que se tenían aparcados" y que la unión de todos los afectados permitirá defender los "derechos lingüísticos y la cohesión social en las Islas Baleares".