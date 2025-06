Pere Rotger, expresidente del Parlament del PP sobre Le Senne : "Por respeto a la principal institución de Baleares lo suyo es dimitir"

"Por respeto a la primera y principal institución de Baleares lo suyo es dimitir”. Así de contundente se expresa el expresidente del Parlament del PP, Pere Rotger, sobre la situación de Gabriel Le Senne después de que este vaya a sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de odio tras romper la fotografía de Aurora Picornell. Cabe recordar que Rotger dimitió como presidente de la Cámara en 2012 nada más confirmarse su imputación en el Caso Over, aunque nunca fue a juicio y acabó siendo absuelto en 2015.

"Cuando llegó el escrito del juez diciendo que seguía el sistema procesal lo tuve muy claro y no tardé más de dos minutos en tomar la decisión, siempre pensando en la institución. No se puede estar sentado en la silla de presidente del Parlament con esta situación porque degradas el cargo. Lo mejor que pude hacer para respetar a la institución, a mi partido y a mí mismo fue dimitir una vez se me imputó y no se archivó el caso", determina Rotger, que fue presidente de la Cámara Balear durante el mandato de José Ramón Bauzá.

Así, el exdirigente popular recalca que presentó su renuncia al cargo "por una situación menos grave que la de Le Senne".

Decisión de Le Senne

Rotger también remarca que debe ser el dirigente de Vox quien dé el paso de presentar su dimisión. "Por respeto a la primera y principal institución de Baleares lo suyo es dimitir pero no seré yo quien le diga a Le Senne lo que tiene que hacer", explica. Cuestionado sobre si el PP debería forzar el cese del presidente del Parlament, Rotger asegura que la máxima responsabilidad en este caso recae sobre Vox y el propio Le Senne.

"Lo que tengo muy claro es que los que tienen la máxima responsabilidad es el presidente y su partido. Que la izquierda utilice esto para embarrar el tema lo entiendo, es el juego político, pero yo traslado esta responsabilidad a Vox y al propio Le Senne. Cada uno es mayor y sabe lo que tiene hacer, un cargo público tiene que estar al servicio de la ciudadanía y de la entidad que nos representa", recalca Rotger. De esta forma, el expolítico señala la relevancia de "saber cómo y cuándo tienes que irte", destacando que "hoy en día nadie dimite".

Balti Picornell también pide su cese

El expresidente del Parlament Balti Picornell, que ocupó el cargo en 2017 en sustitución de Xelo Huertas, también censura que Le Senne no haya sido cesado. "Me parece surrealista que al frente de la primera institución de Baleares esté una persona que ahora mismo está siendo imputada por un delito de odio. Entiendo que habrá hooligans de Vox que incluso lo alabarán pero una institución democrática que representa a los ciudadanos de estas islas no puede estar al frente una persona imputada", argumenta.

Asimismo, Picornell también carga contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el PP por no forzar la expulsión de Le Senne. "Es vergonozso que el PP siga aguantando su figura, si yo hubiera hecho esto me hubiesen expulsado desde el minuto uno. Tienen el ejemplo de Pere Rotger, que al final no fue condenado pero ya en aquel momento su imputación ensuciaba la imagen de la institución. Prohens tiene que dar explicaciones y presionar a Vox para que esta persona dimita, no puede estar ni un minuto más", detalla Picornell.