El Pacto por la Sostenibilidad recoge 544 propuestas que ahora se analizarán y debatirán en grupos de trabajo

La Mesa del Pacto por la Sostenibilidad ha recogido un total de 544 propuestas de entidades y organizaciones que ahora, en la segunda fase, se analizarán y debatirán en cinco grupos de trabajo.

Así lo ha expuesto este jueves la presidenta del Govern, Marga Prohens, en una rueda de prensa tras una reunión de la Mesa con la secretaria autonómica de Trabajo, Ocupación y Diálogo Social, Catalina Cabrer, el coordinador técnico del Pacto, Antoni Riera, y representantes de UGT, CCOO, CAEB y Pimeb.

La presidenta ha detallado que después de la presentación de las Bases de la Agenda de Transición, el pasado febrero, ahora el proceso se enmarca en la segunda fase, que es la de analizar y concretar las más de 500 propuestas para establecer el documento final.

De este modo, se reorganizan los 12 grupos iniciales en cinco grupos más reducidos, de acuerdo con cada uno de los grandes objetivos del documento, y que estarán formados por un director general del Govern, representantes de sindicatos y patronales, un representante de la entidad que haya hecho la propuesta a debatir y, si se considera necesario, un experto y un representante de un sector que se pueda ver afectado.

Los objetivos que han recibido un mayor número de propuestas son el impulso de la colaboración público-privada y el diálogo social, compatibilizar la demanda turística con el desarrollo sostenible y reforzar la protección de los recursos naturales mediante un marco normativo robusto y eficaz.

El asesoramiento técnico y el desarrollo de esta dinámica continuará en manos del coordinador técnico del proceso, el doctor Antoni Riera.

"El pacto está más vivo que nunca para hacer frente al reto de cambiar el rumbo del modelo económico", ha reivindicado Prohens, a la vez que ha remarcado el compromiso "irrenunciable" del Govern con el diálogo social para alcanzar un consenso sobre la transformación del modelo.

Por este motivo, el Ejecutivo prevé dotar al Pacto por la Sostenibilidad de una estructura permanente para acompañar el proceso. "Baleares seguimos avanzando de forma pionera para hacer frente al reto que nos plantea la necesidad de un cambio de rumbo de nuestro modelo turístico, hacia la sostenibilidad y hacia el bienestar de los ciudadanos de las Islas", ha asegurado Prohens.

Preguntada por la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) anunciada por el Govern y que finalmente no se incluyó en el decreto turístico, la presidenta ha asegurado no conocer las 544 propuestas que se han presentado pero, ha dicho, "seguro que hay alguna que va en este sentidos".

"No me quiero avanzar y decir cuáles saldrán y cuáles no, porque el papel del Govern desde el primer momento ha sido de mediador y facilitador del proceso y porque corresponde a la Mesa del Diálogo Social", ha señalado.

Para Prohens, cualquier medida que salga del consenso se las cuatro partes de la Mesa y el Govern "será muy complicado que haya voces que no las quieran asumir".

Los sindicatos piden "coherencia"

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Baleares, Pedro Homar y José Luis García, respectivamente, han valorado la Mesa del Diálogo Social celebrada este jueves para presentar el inicio de la segunda fase y han reclamado "coherencia" y que las acciones que se planteen se cumplan.

Para Homar, la mejor manera de regular la masificación y avanzar hacia la sostenibilidad es dando participación a todos los agentes y de forma científica como, a su parecer, se ha hecho por parte de Antoni Riera.

En este sentido, ha trasladado su satisfacción por el trabajo hecho y el que vendrá, a la expectativa de las medidas concretas que salgan del Pacto. "Hago un recordatorio de que todo el mundo que viene lo hace en avión o barco, no debe ser tan difícil de regular la masificación", ha dejado caer.

De su lado, el secretario general de CCOO ha apuntado que ahora "viene el trabajo de verdad" para poner medidas concretas encima de la mesa.

También ha calificado de responsabilidad formar parte de la Mesa y ha insistido en la necesidad de transformar el modelo económico, ya que las buenas cifras macroeconómicas no se traducen en bienestar de la población.

"Necesitaremos confianza de llegar a los objetivos marcados y coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entendemos que especialmente el Govern", ha apuntado.

Según García, se trata de parar la cantidad de visitantes, un punto sobre el que, ha asegurado, todos coinciden. "La cantidad de visitantes que generan externalidades negativas es donde tendremos que actuar", ha concluido.

Las patronales asumen su responsabilidad

Los representantes de CAEB y Pimeb, Gabriel Llobera y Alfonso Rojo, respectivamente, han coincidido en la responsabilidad que supone participar en la segunda fase del Pacto y han agradecido al Govern el impulso de la metodología.

Desde CAEB, ha señalado, afrontan con "ganas" el reto de llegar a un consenso que es, a su parecer, "la mejor parte de esto". "Serán propuestas que desde la parte pública y de los políticos se tendrán que coger con mucha fuerza, ganas y tendrán que poner mucho más que ilusión porque serán propuestas complicadas", ha dicho.

Asimismo, ha defendido la colaboración público-privada que, desde la patronal reclaman que sea "cada vez más fuerte". Por último, ha agregado que se está trabajando mucho y que las bases "para llegar a buen puerto" se tienen que poner ahora.

"El futuro de Baleares no son los próximos dos años ni los próximos ocho, son los próximos de 50 años y creo que si sentamos unas bases, como bien han dicho todos los compañeros, habrá cosas que nos gustarán más o que nos gustarán menos, pero no las vamos a poder olvidar", ha apuntado Rojo.

En esta línea, desde Pimeb han defendido también la importancia de la colaboración público-privada que, han agregado, va a ser "primordial". También ha remarcado que es necesario que aquello que salga del Pacto "no se quede en una sola legislatura".