El Govern renunció a subir la ecotasa y crear un impuesto a los 'rent a car' "porque no le iba bien a Vox"

El conseller de Turismo y Cultura, Jaume Bauzà, defiende la necesidad de alcanzar acuerdos políticos en un contexto de "equilibrio parlamentario" y reconoce que el Govern tuvo que renunciar a medidas como la subida de la ecotasa o la creación de un impuesto a los coches de alquiler para conseguir el apoyo de Vox al último decreto turístico: "Claro que se tiene que renunciar a cosas, de eso se trata la política. Nos tuvimos que tirar atrás porque no le iba bien a Vox. Renunciamos a lo que nos puso sobre la mesa para aprobar el decreto".

Bauzà también subraya la importancia de erradicar la oferta turística ilegal como paso previo a repensar el modelo turístico balear. En el ámbito turístico, afirma que "la masificación en algunos momentos y en algunas zonas es mundial”, por lo que defiende que la prioridad debe ser acabar con la oferta ilegal, ya sean viviendas turísticas, taxis pirata o venta ambulante. "Cuando nos hayamos quitado esta grasa que nos hace un daño terrible, podremos pararnos a pensar cómo podemos redefinirnos como destino", apunta.

Jaume Bauzà, esta mañana en el Parlament. / CAIB

En cuanto a las manifestaciones convocadas contra el modelo turístico, el conseller hace un llamamiento a la calma y al respeto mutuo: “Pedimos que las manifestaciones se celebren dentro de un clima de concordia y respeto”. No obstante, acusa a ciertos sectores de la izquierda de tratar de polarizar a la ciudadanía: "Intentan crispar a la ciudadanía porque les fue bien en 2015, y ahora quieren hacerlo otra vez”.

Respecto a las cuestiones lingüísticas incluidas en el pacto entre PP y Vox, Bauzà reivindica que "nunca he entendido que una lengua vaya contra la otra” y manifiesta que “no es verdad que haya inacción con la lengua catalana” por parte del Govern: "Soy un firme defensor tanto de la lengua catalana como de la castellana, solo faltaría. Tenemos una riqueza que no la conocen otros territorios".