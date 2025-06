Familias mallorquinas reclaman un servicio de cuidados paliativos domiciliarios a menores las 24 horas al día: "Las madres no somos médicos"

"Las enfermedades de nuestros hijos no entienden de horarios. Reclamamos que las guardias sean de 24 horas y siete días a la semana, necesitamos un servicio que nos pueda atender durante todo el día para que nuestros niños estén más seguros", es el clamor de un gran número de familias mallorquinas con hijos que sufren enfermedades raras. Todos ellos reclaman una mejora en el protocolo del servicio de cuidados paliativos domiciliarios a menores para que este pase a ser un servicio que dure las 24 horas al día. De esta forma, aseguran que sus niños podrán contar con una atención sanitaria completa.

Esta demanda surge tras la decisión del Departamento de Salud del Gobierno vasco de mejorar el protocolo tras la queja que hizo pública el pediatra Jesús Sánchez Etxaniz, quien en una carta denunció que había sido amonestado por sus superiores por asistir a una niña de cuatro años en fase terminal fuera de su horario de trabajo y con recursos de la sanidad vasca.

"No podemos tomar las decisiones de los médicos, no estamos preparados para estos momentos tan críticos que nos producen un gran estrés y nos agobian por no saber si estamos actuando correctamente", asegura Margalida Llull. La mujer es la madre de Berta, una niña de seis años que sufre atrofia muscular espinal de tipo 1, una grave enfermedad minoritaria y neurodegenerativa.

"El equipo de pediatría solo funciona de lunes a viernes de 8 a 15 y cuenta un servicio de guardia de 15-20. Los veranos y fines de semana no hay nadie", explica la mujer, la cual explica que en su casa cuentan "con la maquinaria necesaria" pero que solo sus pediatras de cabecera "saben exactamente como actuar".

Según la madre, los primeros interesados en la mejora del protocolo son los propios pediatras: "Ellos quieren el bienestar nuestros hijos, y nos dicen a las familias que luchemos para conseguir la mejora del protocolo, ya que a ellos no les dejan hacer estas guardias".

"Los médicos también reclaman una mejora del protocolo, pero nos dicen que no pueden hacer nada", explica Bea Oliver, otra de las madres afectadas. La mujer es la madre de Guillem, el cual sufre miopatía miotubular, un caso único en las Balears.

Bea Oliver es la madre de Guillem, un niño que sufre miotapia miotubular. / PM

"Ahora si tenemos alguna complicación tenemos que llamar al 061, con el cual nos atiende un médico que no conoce a nuestro hijo y el cual, por mucho que le pasen el historial, no sabrá como atenderlo correctamente. Somos madres de niños con enfermedades muy raras y solo sus pediatras de cabecera saben como actuar", asegura Oliver.

La madre de Guillem aclara que el equipo pediatra que se encarga del niño "lo conoce" y que estos saben perfectamente "como abordar todas las pequeñas complicaciones". Asimismo, Bea Oliver explica que la mejora del protocolo aumentaría la confianza en las madres: "Necesitamos la seguridad de saber que el médico que abordará el caso tiene los conocimientos para poder llevarlo correctamente".

En todo el país hay pocos hospitales públicos con atención paliativa pediátrica 24/7. En concreto tres: el Sant Joan de Déu en Barcelona; el Virgen de la Arrixaca, en Murcia y el Niño Jesús, en Madrid.