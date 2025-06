El Consell Escolar de Baleares pide la retirada del plan de lengua

El Consell Escolar de Baleares, máximo órgano de consulta del sector educativo, vuelve a pedir a la conselleria de Educación y Universidades la retirada del plan de segregación lingüística.

El pleno del pasado martes aprobó solicitar a Educación que retire el plan piloto de elección de lengua, como ya hizo el año pasado. La moción obtuvo 24 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones.

El plan de elección de lengua arrancó el curso pasado, para cumplir con las exigencias de Vox al Govern para sacar adelante los presupuestos de 2024, con tan solo once centros de Primaria adheridos (todos concertados). De cara al curso que viene, ya se ha cerrado la convocatoria para que se sumen los centros de Secundaria que lo soliciten (como estaba previsto) y también se ha dado una nueva oportunidad a los de Primaria que quieran participar y no se apuntaron el curso pasado. La convocatoria se cerró el 2 de mayo (se amplió el plazo unos días por el apagón ibérico y la interrupción de las telecomunicaciones), pero Educación aún no ha dado a conocer cuántos centros han pedido adherirse. Ayer el conseller Vera aseguró que "se está analizando la documentación".

Este primer curso de aplicación el plan ha pinchado, al haber participado solo once del total de 400 centros subvencionados con fondos públicos de Primaria que podían adherirse. Educación dijo que este curso que ahora acaba han participado unos 2.300 alumnos, que han realizado una o dos materias (Matemáticas y/o Conocimiento del Medio) en una lengua distinta a la vehicular de esa materia (cabe recordar que Conselleria dio esta cifra cuando había colegios que aún no habían recogido la información sobre cuántas familias querían participar).

En el acuerdo rubricado por el PP con Vox para que el Govern pudiera sacar adelante los presupuestos de 2025, el ejecutivo se compromete a "fomentar" que más centros se animen a participar, buscando que al menos haya uno "por comarca".

Noticias relacionadas El colegio Santa Mónica de Palma solo tendrá plan de lengua en un curso por poca demanda

Recurrido en los tribunales

El STEI ha vuelto a impugnar la convocatoria del plan para el próximo curso y ha presentado un recurso contencioso-administrativo. Ya lo hizo el año pasado. El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) no ha resuelto aún el fondo del primer recurso, si bien desestimó suspender su aplicación de forma cautelar como pedía el sindicato y ya avanzó que la Sala no consideraba que el plan segregara por lengua al ser la adhesión voluntaria para centros y familias.