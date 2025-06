Prohens se ampara en la presunción de inocencia para no pedir la dimisión de Le Senne: "Hay que respetar los tiempos"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha pedido este miércoles "respetar los tiempos" del Parlament en relación con el proceso para el posible cese del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, sin desvelar cuál será la postura del PP en la votación.

En declaraciones a los medios, Prohens ha señalado que los grupos parlamentarios disponen de mecanismos para promover una votación sobre la suspensión de Le Senne, después de que la Audiencia Provincial de Baleares haya confirmado la apertura de juicio oral contra él por un presunto delito de odio. No ha querido desvelar el sentido del voto de su partido, que se escuda en la presunción de inocencia de Le Senne para no exigir la dimisión.

En declaraciones a los medios en la inauguración de la feria de artesanía Belart, la líder del Ejecutivo autonómico, ha reiterado que corresponderá al grupo parlamentario fijar su posicionamiento en el momento oportuno y ha pedido respeto a los tiempos judiciales y parlamentarios. "Los grupos tienen los mecanismos, que pueden activar o no", ha indicado.

El caso se originó tras un incidente en el que Le Senne rompió en un pleno una fotografía de víctimas republicanas asesinadas en la Guerra Civil.

"La importancia está en respetar los tiempos", ha insistido la presidenta balear, que ha añadido que el PP decidirá en su momento el sentido de su voto.

Prohens ha recordado que en su día ya condenó estos hechos por considerar que no estaban "a la altura" del Parlament.

Asimismo, ha mostrado su respeto por la Justicia y ha señalado que, aunque la Fiscalía solicitó el archivo del caso, la Audiencia Provincial ha decidido seguir adelante con el juicio.

"Se trata de un doble criterio sobre unos mismos hechos que ahora deberán juzgarse", ha comentado.

La presidenta del Govern ha vuelto a condenar los hechos sucedidos en el Parlament al tiempo que ha rechazado lecciones de respeto hacia las instituciones por parte del PSOE ni del Gobierno de España, "acorralado por los casos de corrupción".

Conferencia de presidentes

Por otra parte, Prohens ha celebrado que las 13 CCAA comunidades gobernadas por el PP hayan logrado introducir sus temas en el orden del día de la Conferencia de Presidentes Autonómicos de este viernes, como, en el caso de Baleares, crisis migratoria y protección de las fronteras, infrafinanciación y vivienda.

"Lo que espero es que no sea como la última, que fue una sucesión de monólogos, con el tiempo cerrado y faltando el respeto a los presidentes autonómicos", ha afirmado.

Preguntada por la posibilidad de que de la Conferencia se salga con algún tipo de acuerdo, Prohens ha instado a Pedro Sánchez a ser "muy consciente" de que la mayoría de CCAA están gobernadas por el PP, por lo que cualquier acuerdo tendrá que contar con el visto bueno de los 'populares'. "Eso no es el Congreso, donde la presidenta puede pasar el rodillo", ha añadido, advirtiendo que se está "bloqueando" la comparecencia de Pedro Sánchez en el 'caso Fontanera', en relación al cual, ha añadido, el PSOE está dando un espectáculo "preocupante".

La Mesa del Parlament deja en manos del PP activar la suspensión de Le Senne

La Mesa del Parlament ha remitido a la presidenta de la Comisión del Estatuto de los Diputados, la diputada 'popular' Marta Pereira, el escrito presentado por los grupos parlamentarios de la izquierda en el que urgían a activar el mecanismo para debatir la posible suspensión del presidente de la Cámara autonómica, Gabriel Le Senne.

La Mesa ha trasladado a Pereira su obligación de convocar una reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado, que es el foro en el que se deberá debatir y votar si finalmente se eleva al pleno la posible suspensión del presidente de la Cámara autonómica.

Esto sería posible en virtud del artículo nueve del reglamento parlamentario, que establece que un diputado puede ser suspendido de sus funciones una vez se ha decretado la apertura de un juicio oral en su contra. Por el momento no hay fecha fijada para la citada reunión.

Todo esto lo han explicado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación los diputados Iago Negueruela (PSIB), Pilar Costa (PSIB), Ferran Rosa (MÉS per Mallorca) y Cristina Gómez (Unidas Podemos), quienes han urgido al PP a tomar una decisión al respecto.

Los grupos de la izquierda, en líneas generales, han responsabilizado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de la dilación de la reunión de la Comisión, que ya fue solicitada en febrero pero se postergó a la espera de que la Audiencia de Palma resolviera el recurso presentado por Le Senne contra su procesamiento.

También han reclamado a la líder autonómica que se posicione acerca de la posible suspensión o no del presidente del Parlament, habida cuenta de que los votos del PP serán necesarios para que salga adelante.

Lo serían primero en la propia Comisión, dado que si los 'populares' votaran en contra ni siquiera se llegaría a debatir en una sesión plenaria. Si pasara este primer trámite, la suspensión de Le Senne necesitaría de una mayoría absoluta que la izquierda por sí sola no tiene.

"Esto ya supera a la presidenta de la Comisión, alcanza a Prohens, que tiene que decidir qué hacer. ¿Van a mantener a Le Senne o no?, ¿van a dilatarlo más o no?, ¿van a convocar de forma inmediata o no?", se ha preguntado Negueruela.

Por el momento, ha lamentado, se "niegan" a poner fecha a una reunión que ha deseado que pudiera ser mañana, pasado mañana o a principios de la semana que viene. "Que no esperen a mañana, que lo hagan hoy, que no sigan reteniendo y secuestrando este Parlament", ha subrayado.

"Pero no les interesa. Pedimos a Prohens, que es quien lidera, que la ponga ya y que diga qué va a hacer, porque el PP no puede seguir intentado evadir su responsabilidad de que este Parlament esté presidido por una persona que va a ser juzgada por un delito de odio", ha insistido.

Preguntado acerca de la posibilidad de que el PP esté esperando a que el Parlament apruebe los presupuestos de este 2025 --pactados la semana pasada con Vox--, el socialista ha defendido que no tiene nada que ver una cosa con la otra. "La dignidad del Parlament no está ligada a los presupuestos", ha dicho.

Costa ha señalado que, vista la gravedad de los hechos, por el momento no se le pasa por la cabeza que el PP "dejara morir" la posibilidad de suspender a Le Senne en la Comisión y no permitiera que se debatiera en el pleno.

La última modificación del reglamento parlamentario --que recibió el apoyo del PP--, ha recordado, contempla que la suspensión se active de forma inmediata tras la apertura de juicio oral. No habla, en cambio, de que tenga que haber una sentencia firme ni de la presunción de inocencia.

"Lo que no puede hacer ahora es que como afecta a su socio y a su gobernabilidad, pelillos a la mar, como si no existiera. Eso es indigno. Puede ser que el PP y Prohens ganen con eso unos presupuestos, pero desde junio del año pasado han perdido la dignidad", ha dicho la también secretaria segunda de la Mesa del Parlament.