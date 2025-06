Estos son los ganadores de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2025

El Grupo Social ONCE ha anunciado los galardonados de los Premios Solidarios Illes Balears 2025, un reconocimiento anual que visibiliza el trabajo de personas, entidades, medios de comunicación, empresas y administraciones públicas que, con su labor, contribuyen a construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. En esta edición, marcada por el compromiso con la igualdad, la inclusión y los derechos humanos, los premiados destacan por su dedicación a las personas más vulnerables y por su capacidad de transformar la realidad desde distintos ámbitos de acción. La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 3 de julio en el Teatre Principal de Palma de Mallorca.

Conoce a los galardonados de cada categoría

El Premio Solidarios a la Institución, Organización, Entidad, ONG es para la Fundación Patronato Obrero, una entidad con más de 100 años de historia que lucha para erradicar la pobreza y la exclusión social, la violencia de género y cualquier forma de discriminación. Está integrada por personas voluntarias y profesionales comprometidos con nuestro entorno social. Actúan por el derecho de autosuficiencia de todas las personas, especialmente las más vulnerables y desfavorecidas, trabajando por un presente digno y un futuro de oportunidades.

En la categoría de Programa, artículo o proyecto de comunicación el premio es para el reportaje ‘Una mirada inclusiva hacia la igualdad’, producido por Sealand Films por encargo del IBDONA (Instituto Balear de la Mujer). Explica la historia de Loli, Sara, Apolònia y Yecenia, mujeres con discapacidad que hablan sobre las dificultades a las que se enfrentan, como la discriminación y la desigualdad. Hacen alusión a las barreras que dificultan su vida a la hora de encontrar trabajo, participar en la sociedad o acceder a la cultura. El reportaje también pone énfasis en las capacidades de las mujeres, sus sueños y esfuerzos para conseguir un futuro más igualitario. El reportaje está dirigido por Carles Bover, ganador de un Goya al mejor cortometraje documental, y guionizado por la periodista Alba Tarragó.

El jurado ha otorgado el Premio Solidarios a la Persona Física a Jaume Alemany Pascual. Ha publicado artículos y trabajos sobre la educación en el tiempo libre y sobre la intervención desde la fe en el ámbito penitenciario. Coordina el Fórum Justicia y Libertad, que tiene como objetivo la divulgación de estudios, ideas, propuestas, etc. sobre temática penal y penitenciaria, así como la sensibilización y concienciación de la sociedad y la iglesia mallorquina sobre dicha temática. Ha creado e impulsado las Jornadas Jacobeas en Mallorca, que pretenden divulgar y profundizar en la peregrinación como estilo de vida. En el ámbito penitenciario, coordinó las tres ediciones de ‘Caminos de Libertad’ que la secretaria general de Instituciones Penitenciarias organizó como programa de tratamiento penitenciario.

El premio en la categoría de Empresa es para ACCIONES DE CORAZÓN IKEA Islas Españolas y Caribe, una iniciativa que nace con el ánimo de apoyar y ayudar, con tiempo y recursos, a las personas que lo necesiten. Cada año, a través de Acciones de Corazón se presta atención a la infancia, la juventud, familias necesitadas, personas mayores, pobreza, inclusión social o a personas afectadas por catástrofes naturales.

Finalmente, en la categoría estamento de la Administración Pública, el Solidarios es para el CEE Son Ferriol, por su compromiso y dedicación con los jóvenes con discapacidad entre 16 y 21 años. Cuentan con un equipo técnico que va más allá del trabajo propio del centro, implicándose y preocupándose por el futuro formativo y laboral de sus alumnos. El centro trabaja por la adaptación física y metodológica, para que todos los alumnos tengan las mismas opciones de acceso a la educación. El 100% de los alumnos cuentan con discapacidad reconocida y el 0,35% del personal del centro también. El Centro Público de Educación Especial de Son Ferriol atiende a alumnado con discapacidad intelectual asociada a otras necesidades educativas especiales.

Jurado y fecha de la gala de entrega de premios

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2025 ha estado formado por Alejandra Luque Tejada, presidenta del Consejo Territorial ONCE Illes Balears, Eugenio Prieto Morales, consejero general de la ONCE, José Antonio Toledo Doña, delegado ONCE Illes Balears, Ángel Urraca Martín, vicepresidente del Consejo Territorial ONCE Illes Balears, Catalina Albertí Victori, directora general de Cooperación e Inmigración del Govern Balear, Andreu Grimalt Rosselló, presidente de la Plataforma Tercer Sector de Illes Balears y gerente EAPN, Judit Vega Avelaira, directora UNED Baleares, Juan Carlos Enrique Forcada, director regional de ONDA Cero Illes Balears, y Sonia Hermana Lehti, secretaria del jurado y del Consejo Territorial ONCE Illes Balears. Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears se entregarán en una Gala que se celebrará el día 3 de julio a las 19:30 horas, en el Teatre Principal de Palma de Mallorca.