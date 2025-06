La patronal de los cruceros: "A lo mejor Palma no está tomando medidas para gestionar los flujos de cruceristas"

Las aguas están más que revueltas con Mallorca en plena temporada turística y la saturación arreciando. El foco se dirige también al puerto de Palma. La Plataforma contra los Megacruceros vuelve a primera línea para reclamar, entre otras cosas, participar en la próxima negociación para renovar el acuerdo con las navieras y que solo se permita un buque de más de 5.000 pasajeros por día. Su contraparte, la Plataforma Sí a los Cruceros, pide al Govern balear que no reedite la limitación de la actividad. Y el alcalde, Jaime Martínez, se saca de la chistera otra propuesta: pretende que nazca una estrategia nacional para reducir los cruceros. El popular sostiene que así se lo ha planteado a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, pero desde su gabinete lo desmienten. "Las competencias de la Secretaría de Estado de Turismo no incluyen a los puertos”, subraya Alfredo Serrano, director en España de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA). “Me pregunto si el alcalde ha hecho la misma petición con respecto a los aviones y a los vuelos”, apostilla.

Me gustaría saber en qué estudios se basa el alcalde para decir que colapsan el centro o dejan poco dinero. No tengo las cifras ahora de los estudios de impacto económico que hay en ciudades como Barcelona o el último que se hizo en las Islas Baleares, pero eran significativas. Hay un movimiento y los que mejor conocen lo que deja este tipo de turismo, evidentemente, son los comerciantes. No hace falta que recuerde su posición respecto a los cruceros. Dicen que están padeciendo la caída del 15 % que estamos arrastrando desde que se firmó el memorándum de entendimiento. Creo que el alcalde no ha aportado datos que de alguna manera confirmen lo que está diciendo, si no resulta que estarían mal lo que dicen las universidades o incluso los propios comerciantes, los guías turísticos o restaurantes que salen periódicamente a defender o a pedir que no se continúe atacando a este sector porque sus empleos dependen de ello. Creo que está mal informado.

El alcalde seguramente se refiere al primer estudio de gasto turístico de los cruceristas del Instituto de Estadística de las Islas Baleares (Ibestat). No llega a 34 euros de media su desembolso en unas horas en tierra.

Bueno, esas estadísticas del Ibestat digamos que no están completas. Hay partidas que no se están recogiendo, como, por ejemplo, el gasto de las excursiones que realizan los cruceristas que, evidentemente, no se están comprando en tierra, sino a bordo, pero son ejecutadas por turoperadores locales. Si tú miras los datos de gasto que arrojaba el estudio anterior de la UIB en todo caso el gasto tiene que haber subido, aunque solamente fuese por la inflación. O si tomas a esos mismos turistas que van a Palma y en muchísimas ocasiones también pasan por Barcelona... No puede ser que en un sitio estén gastando 70, 80, 90 euros y en Palma 30, no tiene ningún sentido.

¿Qué opina de la propuesta de reducir los cruceros de acuerdo a una estrategia nacional en Palma, Barcelona, Valencia o Málaga?

No sé si a las ciudades les interesa que se reduzcan los puestos de trabajo que genera la actividad o que se reduzca el impacto económico. Es una idea y como todas merece la pena ser respetada. Yo, desde luego, no creo que sea necesaria una estrategia así. Sí que es necesaria una estrategia para que el turismo sea entendido, analizado, protegido, como una fuente de empleo y de trabajo y de riqueza, especialmente en Baleares.

No le parece una buena idea.

Sí puedo compartir que hay muchas cosas que se están haciendo bien en algunos destinos y que debería de haber una mayor colaboración entre ellos para, precisamente, saber cómo gestionar mejor los cruceros. Creo que en algunas cosas Palma es hasta ejemplo porque una de las cosas que ha permitido el memorándum de entendimiento es poder conocer con mayor antelación cuándo van a llegar los barcos para que las ciudades puedan estar preparadas. Otra cosa es que con esa información las ciudades no tomen medidas al respecto. A lo mejor es lo que nos está pasando en el caso de Palma, me refiero a medidas para gestionar los flujos.

Martínez aboga por reducir buques de pequeña o mediana eslora o permitir solo los cruceros con puerto base en Palma.

A raíz del MoU [Memorandum of Understanding] que se firmó en Palma y las conversaciones que tenemos abiertas desde entonces con el Govern desde luego está en sus manos el acudir a los foros que considere a decirle a las compañías el tipo de barco y el tipo de turistas que querría, como entiendo que pasa en las reuniones entre los operadores turísticos muy importantes y las autoridades turísticas de Baleares. Me parece que es legítimo el plantear una preferencia respecto a otra. Ahora, yo creía que el tema de la prohibición lo habíamos dejado atrás. Ayer [por el lunes] tuve la oportunidad de escuchar a la presidenta Prohens y decía que ella no era mucho de prohibir.

"Creía que la prohibición la habíamos dejado atrás, la presidenta Prohens dice que no es mucho de prohibir"

El alcalde popular mantiene su propuesta de cobrar una tasa a los cruceristas que desembarquen y en su plan nacional incluye subir tasas de basura y agua a los buques.

En muchos casos lo que pediríamos es tal vez un poco de rigor cuando se hacen este tipo de declaraciones. El agua que están pagando ahora mismo en Baleares todos los barcos, no solo los cruceros —que, aprovisionan muy poca agua en general porque son bastante autosuficientes— es, si no la más cara, la segunda más cara de Europa y del Mediterráneo. Lo que conseguiría así es que el resto del tráfico, como los ferris o los yates, paguen más. Y el tratamiento de los residuos de los barcos los pagan las navieras, hay unos operadores con unas tarifas ya marcadas. Con franqueza, me parece que el tema merece un poco más de rigor en el análisis y en la propuesta.

"El agua que pagan todos los barcos en Baleares es, al menos, la segunda más cara de Europa y del Mediterráneo"

¿Hay voluntad por parte de la industria de volver a reeditar el acuerdo de Palma? ¿Ha habido ya conversaciones con el Govern?

Hemos tenido contactos muy preliminares. El MoU finaliza en 2027. Hay que ponerse a trabajar ya y, bueno, pues hemos iniciado esas conversaciones. Sobre si hay voluntad, pues depende del fin que se intente conseguir. El fin que buscaba el memorándum era que por parte de las autoridades, del Govern, se reconociese el esfuerzo que hacía el sector de los cruceros por autorregularse, cuando otros sectores no lo hacían. Mientras nosotros nos hemos contraído un 15 % el resto del turismo en Mallorca ha crecido un 15 %. Desde luego no parece que esté yendo por el buen camino. Pero, bueno, habrá que ver las consecuencias totales, el impacto del memorándum en la actividad, en el número de pasajeros, en cuándo han venido, de qué forma lo hecho... Con toda la información encima de la mesa veremos dónde termina todo.

"Mientras nosotros nos hemos contraído un 15 % el resto del turismo en Mallorca ha crecido un 15 %"

Hoy por hoy las navieras no tienen una posición clara.

En este momento no. Tampoco está claro que no haya una renovación. Estamos siempre abiertos a escuchar, a colaborar con el destino. Creo que lo hemos demostrado desde 2022 durante tres años y lo queríamos hacer, pero un acuerdo debe comprometer a las dos partes e iniciativas como estas tampoco favorecen, cuando hay otros sectores que desde luego están muy lejos de haberse autorregulado.