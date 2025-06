¿Cuánto mallorquín sabes?: ponte a prueba con estas 10 preguntas

Quin nivell de mallorquí tens del 1 al 10? 📝 Cada vegada més difícil! 1️⃣ Puja aquí i voràs… 2️⃣ Mesclar ous amb… 3️⃣ Fa un fred que pela el cul… 4️⃣ No et tallis un pèl i… 5️⃣ No corris, ves… 6️⃣ Illes dins d'un rius… 7️⃣ Sembla mentida, lo que sa perdiu… 8️⃣ Anar cop… 9️⃣ Això es una casa de p*tes sense… 🔟 Son bones aquestes… (De la pel·lícula Vaig Fort) Quantes has encertat? 🤔 #mallorquinament #mallorquines #mallorquins #mallorcalovers #palmamallorca #mallorcaisland #mallorcaesbien #mallorcamola #mallorcatestim #mallorcapasoapaso #palma🌴 #mallorquinesporelmundo #islabaleares #ilesbaleares #balearesmola #mallorquí #palmamallorca #mallorca2025 #mallorcalife #mallorquin #mallorquina #pagesos #palmademallorca🌴 #islasbaleares #baleares #palmademallorca #mallorca #palma