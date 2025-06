Juicio a Le Senne: La espantada acentúa la indecencia, presidenta

A Marga Prohens le repele la personalidad de Gabriel Le Senne, y no solo por su homofobia trasnochada. La presidenta del Govern prefiere a los curas sin clériman que al adorado Opus Dei donde milita el presidente del Parlament. Gobernar en minoría obliga a convivir con socios indeseables, pero a veces hay que imponerse o la indignidad te pasa por encima.

Hace prácticamente un año, la líder del PP balear celebraba haberse librado de la pesada carga de Vox. Hoy vuelve a besarse con «esa tropa», como llaman los populares a sus aliados cuando pueden desfogarse porque no los tienen delante.

Es inadmisible que la segunda autoridad de Balears vaya a ser juzgada por un delito de odio y siga en el cargo. Punto. Un hombre de escrúpulos laxos como el expresidente Cañellas ya le hubiera dado la patada. Es comprensible que eso no lo entiendan Sebastià Sagreras y demás personal a sueldo para cacarear argumentarios al dictado. Pero es una opción intolerable para Marga Prohens, que ya no puede alegar la ingenuidad de la debutante.

Santiago Abascal quiere que Le Senne sea el candidato de Vox en 2027, y la presidenta acepta pagar este peaje para mantenerse en el poder. Antes de que Le Senne destrozara la foto de Aurora Picornell, Prohens no era responsable de sus papelones. Desde ese instante ha sido cómplice pasiva de la indecencia en una Cámara democrática. Y ahora que lo sientan en el banquillo, es colaboradora activa. Tanto el juez instructor -no precisamente progresista- como las tres magistradas de la Audiencia, de diversa orientación, han demostrado mayor coherencia y sentido institucional que la presidenta de las Illes Balears.

La principal razón para llevar a juicio a Le Senne es que no haya dimitido. Y no, no valen espantadas como la de ayer. Cuando el Consolat tiene un precio impuesto desde Madrid, hay que dar la cara.