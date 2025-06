Juan Llull: «He cumplido 90 años y publicado mis memorias, ¿qué más se puede pedir?»

Juan Llull Juan (Son Servera, 1935), presidente de Hipotels Hotels &Resorts, es una figura imprescindible para el desarrollo turístico de Cala Millor. Sigue en primera línea arropado por sus hijas en la gestión de la cadena hotelera. El fundador de la compañía formada por 30 hoteles repartidos entre Mallorca, Cádiz, Lanzarote y Cancún (México) ha sido reconocido este 2015 con el Premi Diario de Mallorca de Empresa.

Continúa yendo a la oficina cada día.

Sí. Nunca he tenido tiempo libre. Soy de los primeros que llego, a las ocho, con Gabriel [Abraham, vicepresidente de Hipotels]. Estoy hasta las dos y vuelvo por la tarde. Así ha sido toda mi vida.

¿Qué significa este reconocimiento de Diario de Mallorca ?

Es un honor. Estoy muy orgulloso. Este año ha sido muy importante para mí. He cumplido 90 años con salud. He publicado mis memorias y ahora me entregan este premio, ¿qué más se puede pedir? Agradezco mucho este reconocimiento y se lo quiero dedicar a mi familia y a todos los trabajadores que forman parte de Hipotels; es un privilegio contar con ellos.

¿Cuántos premios le han concedido en su trayectoria?

Treinta y cinco. Son más de los que me merezco. Me siento muy afortunado con todo lo logrado.

Con 34 años y 20 millones de las antiguas pesetas (unos 120.000 euros) construyó el Hipocampo, su primer hotel, en 1970. ¿Si volviera a empezar qué cambiaría?

Haría exactamente lo mismo. No cambiaría nada. Tenemos un personal inmejorable. Muchos de ellos llevan toda su vida con nosotros. Mi secretaria, Ana Palou, trabaja conmigo desde hace 38 años. En el negocio no nos hemos equivocado, no cambiaría nada.

¿Cómo ha sido el recibimiento de sus memorias?

Se ha agotado la edición, vamos a ir a por la segunda.

El 20 de febrero no cabía un alfiler en la presentación, en el Hipotels Convention Center, en Platja de Palma.

Aún así he tenido llamadas de amigos a los que les hubiera gustado estar. Mis hijas, María Antonia, María Luisa y María Gabriela, fueron las organizadoras. No todo el mundo tiene un padre que cumple 90 años y escribe un libro, me dicen.

Fue capaz de reunir a Rafa Nadal, Oriol Bonnín y a la familia Fluxá, Joan Trian Riu o Simón Pedro Barceló, entre otras sagas hoteleras. Amigos no le faltan.

Yo siempre he procurado llevarme bien con todo el mundo y no ofender nunca a nadie . Presumo de tener muchos amigos, muchísimos.

¿Cómo se hizo amigo del exconseller Celestí Alomar? El padre de la ecotasa no era popular en el sector.

He mantenido amistades en una parte y en la otra. Nunca he tenido enemigos, he procurado ser correcto. Siempre me he llevado muy bien con Celestí, para mí es una gran persona. Teníamos un amigo en común, el diplomático mallorquín Guillermo Puerto. Guillermo estuvo de consejero en embajadas españolas como en Italia o Varsovia, entre otras. Cada año Celestí, Guillermo, Jaume Cladera y yo organizábamos una comida juntos.

¿Cómo será esta nueva temporada, hay algo que le preocupe?

En mayo ha habido un bajoncito, pero creo que será una temporada buena. Hemos tenido un comienzo un poco duro por robos con carteristas. Tenemos prevista una reunión entre el Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç y la asociación hotelera con autoridades y la Guardia Civil.

La negociación del convenio de hostelería aún no ha llegado a buen puerto.

Ambas partes han de poner de su parte. Más que la subida salarial lo que me preocupa es el absentismo laboral. No lo sufrimos solo nosotros, afecta a los compañeros que tienen que asumir las tareas de los ausentes.

¿Alguna vez tuvo que enfrentar una huelga?

En Cala Millor, cuando compramos el Flamenco, hace más de treinta años, había huelga en el sector. Nos sentamos con el jefe sindical y lo arreglamos. Se jubiló aquí con nosotros y su yerno también trabaja aquí.

¿Qué consejo le daría un pionero del turismo a un emprendedor que empiece de cero?

Yo le diría que cuando tenga trabajadores ha de ponerse en el lugar del otro. Es muy importante no pensar solamente en uno mismo, sino en los demás. Porque para que tú estés bien también el otro ha de estarlo. Hay que actuar como en una familia unida. Para mí es lo principal. Le pongo un ejemplo, tuvimos a dos chóferes que ya son de mi edad y todavía nos seguimos viendo.

¿Se ha guardado algún secreto?

[Ríe] Tendríamos que dejarlo para la segunda parte de mis memorias.