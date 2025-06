La izquierda sobre el pacto del PP: "Tras cada negociación con Vox el que queda vendido es el conseller de Educación"

La oposición ha cargado hoy toda su artillería contra el conseller de Educación, Antoni Vera, para recriminarle todos los puntos relacionados con la lengua catalana en la educación: "Cada vez que el Govern negocia con Vox el que queda vendido es usted, señor Vera", le ha espetado Maria Ramon, de MÉS.

Tanto Ramon, como Amanda Fernández, del PSIB, han lanzado duros reproches contra el conseller de Educación durante la presentación de los presupuestos de su departamento (por segunda vez y en términos casi idénticos a los de noviembre de 2024, incluyendo algunas referencias temporales caducadas). Ambas han subrayado especialmente la gravedad de uno de los puntos del pacto firmado por el PP y Vox: "Permitir que en aquellas oposiciones para plazas docentes de muy difícil cobertura solo se deba acreditar el conocimiento de catalán una vez obtenida la plaza con el objetivo de cubrir las plantillas docentes".

"¿Usted se da cuenta de que el PP ha firmado la eliminación de facto el requisito del conocimiento de catalán para obtener una plaza de funcionario docente?", ha indicado Fernández, "las plazas de difícil cobertura cambian cada año, por lo que, en la práctica, lo que dice el acuerdo supondrá la eliminación del requisito de facto". La socialista también le ha afeado que hasta el momento el Govern haya insistido en que "no se cambiará normativa" referente a la presencia del catalán en los centros educativos, como Vera reafirmó en respuesta parlamentaria por escrito el pasado agosto, algo que ya no el Ejecutivo del PP ya no puede seguir diciendo, ha señalado Fernández, ya que el nuevo acuerdo supone modificar la ley autonómica de Educación (la LEIB) para introducir el castellano como lengua vehicular. En este sentido, Maria Ramon ha valorado que "las líneas rojas del Govern del PP caminan" y se ha preguntado "hasta dónde llegará" ese retroceso.

Respecto al tema de quitar el requisito "previo" de exigir el catalán en las oposiciones para plazas de muy difícil cobertura, el conseller no lo ha negado y se ha escudado en el déficit de profesores y de aspirantes a funcionarios docentes, especialmente grave enPitiusass. Vera ha recordado que en su momento la conselleria socialista de Martí March durante el anterior Govern pactó con el PP introducir el castellano como lengua vehicular en la LEIB, punto que finalmente el PSOE retirar por exigencias de MÉS. El conseller ha indicado que los proyectos lingüísticos de los centros no tienen por qué cambiar.

El conseller ha sido interrogado también sobre el número de centros que han solicitado adherirse al plan de elección de lengua (convocatoria que se cerró a finales de abril) y el presupuesto que se destinará (no lo ha precisado, pero ha asegurado que el coste "quedará cubierto", igual que el de la la elección de primera lengua), y ha replicado que "en su momento se hará público". El filólogo catalán ha insistido: "El pacto no ataca el catalán". También ha tirado de su titulación para responder las críticas sobre lo pactado sobre las modalidades lingüísticas y ha defendido que han de ser objeto de "estudio y protección" y que es importante que desde la escuela no se fomente el "uniformismo".

Sergio Rodríguez, de Vox, ha aprovechado su intervención no para lanzar preguntas a Vera sobre el presupuesto, sino para defender el pacto y responder las críticas de la oposición. Ha defendido la matrícula telemática implantada este año por primera vez para evitar "coacciones" de los equipos directivos para que los padres elijan primera lengua de enseñanza.

Las cifras, ya conocidas, han sido lo de menos

En esta comparecencia de presupuestos de Educación y Universidades, en segunda convocatoria, las cifras han sido lo de menos, un recordatorio de lo que ya se presentó en noviembre: contará con un presupuesto de 1.416,5 millones de euros para 2025, lo que supone un aumento de 63,8 millones respecto al ejercicio anterior, un 4,7 % más. Baleares destinará así el 3,38% del PIB, acercándose al objetivo marcado por la LEIB de llegar al 5% en 2030.