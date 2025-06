Los educadores de menores delincuentes denuncian los constantes insultos y amenazas que sufren

Los educadores que trabajan en los centros de menores de Mallorca, incluidos los que están recluidos por ser delincuentes, han vuelto a salir esta mañana a la calle para protestar y exigir mejoras, tanto laborales, como económicas, a la vez que denuncian el alto grado de peligrosidad que sufren, debido a la violencia que muestran muchos de estos internos.

Esta protesta se ha desarrollado frente a las puertas de la conselleria de Afers Socials, en Palma, ya que el tratamiento de estos menores conflictos depende de dicha administración. Al acto han acudido unos 50 trabajadores, representados por varios sindicatos.

El representante del sindicato CSIF ha explicado que cada día es más complicado desarrollar la labor de educador en los centros, sobre todo en es Pinaret, ya que los episodios de violencia que muestran los chicos contra los trabajadores son cada vez más frecuentes y más graves. Pero a pesar de las evidentes dificultades que representa esta labor, a estos trabajadores no se les reconoce ningún plus de peligrosidad, aunque existe desde hace tiempo un compromiso verbal por parte de los representantes de la fundación que administra estos centros, para que se les abone dicho complemento. El sindicalista detalló que se han producido en es Pinaret algunos incidentes muy violentos, sobre todo debido al perfil de algunos chicos que están en este centro porque son delincuentes y están acostumbrados a moverse en un ambiente de violencia.

Los trabajadores denuncian que los insultos y amenazas son diarios. / J.F.M.

Detalló que los trabajadores ya esperaban cobrar este complemento del plus de peligrosidad en la nómina de mayo, pero no se cumplió, ni tampoco se ha cumplido ahora con la del mes de junio. Aseguró que existía un compromiso, pero que desde la empresa “solo nos traslada excusas para no pagarnos”, se quejaba el trabajador. Mientras que los técnicos que están todo el día controlando a estos chicos, para educarlos y conseguir que se aparten de la delincuencia, no cobran este plus de peligrosidad, en cambio si lo perciben los profesores que acuden a es Pinaret a impartir sus clases. La conselleria de Educación sí les abona dicho suplemento económico.

La representante del sindicato UGT leyó un documento en el que detallaba los episodios de violencia diarios que se están produciendo en estos centros de internamiento, con los trabajadores como víctimas. Explicó el episodios de una educadoras que, además de ser intimidades física y verbalmente, fue agredida porque no quiso entregar unas llaves a unos internos de gran corpulencia. Otro caso episodio violento lo padeció otra etrabajadora, que ha cambiado de profesión, que en un momento determinado fue acorralada en el baño por tres chicos, mucho más altos que ella, bloqueándole la salida e intimidándola sexualmente.

Otros episodios que suelen ser frecuentes en los centros es que estos chicos arrojen orina sobre los educadores o también les lanzan agua del cubo de la limpieza, mezclada con productos químicos.

La protesta fue convocada por varios sindicatos / J.F.M.

La representante sindical aportó una estadística que refleja los numerosos casos de incidencias que se producen a diario en el centro de es Pinaret. Así, en el año 2018 se reflejaron 1.382 incidencias. Sin embargo, a partir del año siguiente esta cifra se reduce por los nuevos criterios que marcó la nueva dirección.A partir de este momento el número oficial de episodios violentos se redujo drásticamente, aunque no se adoptó ninguna medida para pacificar el ambiente laboral. Aún, así en el año 2023 se dejó constancia de 542 incidencias.

Los trabajadores coincidieron en que es muy difícil desarrollar la labor profesional en estos centros, donde no hay día que no reciban amenazas e insultos, hasta el extremo de que hay un momento de que parece que estas situaciones forman parte de su labor. Los educadores creen que faltan medios, tanto de personal, como económicos, pero que la administración no lo hace porque no interesa invertir en chicos que han entrado a una edad temprana en el mundo de la delincuencia. “Estamos normalizando que cada día nos insulten y nos amenacen, pero algún día pasará algo más grave y todos lo lamentaremos. Aún estamos a tiempo para evitarlo”, señaló una de las trabajadoras.