Prohens reivindica su pacto con Vox para tener presupuestos: "No he aceptado chantajes"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asegura que "no ha aceptado chantajes" en la negociación con Vox para aprobar los presupuestos de 2025 y defiende que el Partido Popular no ha traspasado "ninguna de nuestras líneas rojas" porque el pacto "respeta" el Decreto de Mínimos, la ley de Normalización Lingüística y el Estatut de Autonomia: "Nada de esto ha pasado, por esto siguen engañando a la ciudadanía. Más peligroso aún: siguen crispando, volverían a hacer una sobreactuación encontraran lo que encontraran".

Prohens insiste en que el acuerdo "respeta" la autonomía de los centros educativos y reitera que la vehicularidad de las dos lenguas oficiales ya se aprobó en una ponencia por unanimidad en la pasada legislatura: "Las exenciones de evaluación del catalán para los hijos de los trabajadores públicos desplazados desde la Península solo se ha ampliado de tres a cuatro años".

La presidenta también recalca que los criterios de obtención del título de catalán serán los mismos que existen actualmente en Cataluña, por lo que acusa a la izquierda balear de tener "complejo de inferioridd" respecto a los catalanes: "¿Por qué quieren que los jóvenes de Cataluña lo tengan más fácil que los de aquí?". Además, acusa a Més per Mallorca de "alentar a que haya gente que diga que me tengo que ir de esta tierra" después de firmar el acuerdo con Vox.

En cuanto a la decisión de "garantizar que el catalán no penalice en el acceso a bolsas públicas de trabajo, analizando las categorías, cuerpos, escalas y puestos de trabajo que no tratan con la ciudadanía para la rebaja o exención del nivel lingüístico exigido", tal y como aparece en el documento firmado por PP y Vox, la presidenta afirma que "no se toca en carácter general" y permitirá que los ciudadanos puedan dirigirse a la administración "en cualquiera de las dos lenguas".

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, denuncia que este "pacto de la vergüenza" tanto el PP como Vox "se desentienden" de los pobres y de la gente que pasa hambre: "Elige pactar con quienes criminalizan a la gente por su color de piel y mantienen a un procesado por delito de odio [en referencia a Gabriel Le Senne] en la presidencia del Parlament"

Apesteguia insiste en que el pacto "va en contra" de la lengua propia de las islas "en todos sus puntos" y lamenta que las líneas rojas de Prohens "no hayan existido nunca" porque "asume el odio" de Vox hacia la lengua propia de las islas: "¿Conoce algún funcionario o profesor que no conozca el castellano? Entonces, ¿por qué quieren que haya trabajadores públicos que no sepan catalán? ¿Por qué quieren que haya alumnos que acaben la educación obligatoria sin saber catalán?".