Luis Riu anticipa el crecimiento de la hotelera con la cuarta generación: “En 10 años puede sorprendernos el tamaño que vamos a alcanzar”

Carmen y Luis Riu Güell han mostrado a lo largo de sus trayectorias al frente de la cadena hotelera familiar el buen tándem que formaban como directivos y que cada uno tiene su propio estilo. La mallorquina una vez jubilada como consejera delegada, hace un año, ha pasado a un segundo plano, sigue presente en RIU Hotels & Resorts, pero ha abandonado los foros, esos en los que sorprendía reconociendo su preocupación ante la saturación turística y llamando a poner límites, cuando ningún directivo osaba mentar ese dilema. Su hermano Luis, reservado en lo público, aunque atrevido con su faceta de DJ —hasta en las fiestas de Sant Sebastià ha debutado—, ha optado por 'abrirse' a través de artículos que se publican en la web de la compañía, en Riu Blog. En la última entrada el consejero delegado glosa sobre la figura de su primogénito, Luis Riu Rodríguez, y anticipa que con la cuarta generación ya completamente incorporada se disparará el crecimiento de la hotelera: “En 10 años puede sorprendernos el tamaño que vamos a alcanzar”.

"Si no suceden eventos extraordinarios de enorme alcance, que no se puede asegurar, veo esta empresa muy fuerte y en la senda del crecimiento", asevera el consejero delegado. Aboga por repartir el poder entre sus hijos y sobrinos. "Y para poder gobernarla bien —continúa— necesitamos a esta cuarta generación que ya está tomando los mandos. Y está bien que no sea ni uno, ni dos. Hará falta el esfuerzo de todos. Cada uno en su área de responsabilidad y con el objetivo común de cuidar la empresa. Esta fórmula será mucho más amable para ellos y mucho más justa para RIU".

En un extenso post se centra en esta ocasión en presentar a Luis Riu Rodríguez, quien junto a su hermano menor, Roberto, ha estado cinco años siendo la sombra de su padre en la hotelera.

Inicios en BBVA Londres

El joven es el responsable de Ingeniería y Mantenimiento y Operaciones del Atlántico y comparte con su hermano las áreas de Obra y Diseño y Energías renovables. Se graduó en Económicas en la Universidad de Kent, en Reino Unido, e hizo un máster en Económicas en California (UCSB) y de otro de Marketing en la EAE de Barcelona. Antes de incorporarse a la compañía familiar trabajó en banca de inversión con BBVA Londres.

"Cuando éramos niños en casa solo se hablaba de trabajo, por eso yo nunca lo hice"

El hotelero siempre deja caer apreciaciones de su vida personal. En esta ocasión desvela: "Cuando mi hermana Carmen y yo éramos niños en casa solo se hablaba de trabajo. Cada comida, cada cena. Nuestros abuelos y nuestros padres habían vivido una guerra y postguerra. Los hobbies y el tiempo libre eran algo que simplemente no existía. Su vida era el trabajo. Cuando Carmen y yo creamos nuestras propias familias tuvimos claro que queríamos algo diferente. Por eso, yo nunca he hablado de trabajo en casa".

Con todo, reconoce un anhelo que se le ha cumplido: "Siempre soñé con que mis hijos quisieran dedicarse al negocio familiar, igual que yo siempre lo quise. Pero he evitado incentivarlo, motivarlo o imponerlo porque a veces eso tiene justamente el efecto contrario. Los tres, Luis, Naomi y Roberto, han sido libres para decidir y no puedo estar más feliz de que su decisión fuera trabajar en RIU Hotels".

"Mi hermana Carmen estuvo muy cerca de nuestro padre, yo lo pasé muy mal estando solo"

Otro aspecto en el que se detiene es en los diferentes estilos de él y de su hermana Carmen a la hora de guiar a la cuarta generación en su toma del liderazgo en la compañía: "Joan [Trian Riu, hijo de Carmen, consejero directivo] y Naomi han estado más cerca de Carmen, y ella tiene otro estilo completamente diferente. Ella cree más en dejar libertad y que cometan sus propios errores". "Yo, en cambio, he querido estar muy cerca de ellos, que estuvieran involucrados en todo, que oyeran, vieran y opinaran", apostilla. "Creo que es el proceso inverso a lo que vivimos Carmen y yo en su momento. Ella, al estar en Mallorca, estuvo muy cerca de nuestro padre, Luis Riu Bertrán", subraya. "Yo primero me fui a Canarias y luego a Punta Cana. Pasé muy poco tiempo con él antes de su muerte y siempre he echado eso de menos. Lo pasé muy mal estando solo y si podía, quería evitárselo", reconoce.

Riu La Mola, su primera reforma

Su hijo Luis también reflexiona sobre la familia: "Para mis abuelos la vida fue el trabajo, mi padre, en cambio, ha conseguido desarrollar su hobby y tener en su faceta de DJ una válvula de escape muy potente”. La compagina con las escapadas a Formentera para pasar las vacaciones desde hace "28 años". Precisamente el hotel Riu Palace La Mola, en Formentera es el primer proyecto de reforma en el que los dos hijos del consejero delegado de la cadena "han tomado todas las decisiones".

Así pues, Luis Riu Rodríguez esboza cuál ha de ser "la responsabilidad" de la cuarta generación, "conseguir que RIU Hotels siga igual de bien, adaptándola poco a poco al entorno cambiante". Su padre cierra su artículo con un deseo sobre su primogénito: "Yo solo espero que además de un gran directivo sea también un gran propietario". En una carrera en la que cada vez parece más cerca el relevo, el consejero delegado de RIU abunda en que "la nueva generación tiene que tener buenos gestores para tomar decisiones rápidas y adecuadas". "Todos ellos serán propietarios", destaca, y confía en "saber delegar también" esa visión.