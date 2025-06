Le Senne no dimite: "Estoy muy tranquilo y centrado en mis responsabilidades"

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, se muestra "muy tranquilo" después de conocerse que se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto delito de odio por romper la foto de Aurora Picornell. "Estoy muy tranquilo y centrado en mis responsabilidades", asegura esta mañana en la Cámara el dirigente de Vox, quien se remite al comunicado lanzado ayer donde reiteró que actuó "en el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, Le Senne insiste en que no piensa dimitir y deja en manos de los grupos parlamentarios la decisión de cesarlo del cargo. Cabe recordar que PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos volverán a presentar el mecanismo de la remoción para expulsar al presidente de la Cámara, si bien necesitan los votos del PP para que salga adelante.

Gabriel Le Senne, que será juzgado por un delito de odio por romper una foto de Aurora Picornell, preside el pleno del Parlamenyt / B. Ramon

Apoyo de Vox

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, muestra su apoyo a la "presunción de inocencia" de Le Senne y considera que no debe dimitir. "Los acontecimientos fueron desafortunados y él pidió disculpas pero todo esto ha sido un show miedático y performance de la izquierda porque necesita generar odio. Si pensáramos que tuviera que dimitir ya lo habríamos dicho", expresa Cañadas.

En cuanto a la posibilidad de que el PP apoye el mecanismo de remoción para expulsar a Le Senne del cargo, la portavoz de Vox asegura que es una decisión que "no entendería pero tendría que respetar".

Le Senne será juzgado

La Audiencia de Palma ha decidido sentar al presidente del Parlament balear en el banquillo de los acusados. El tribunal de la Sección Segunda ha ordenado que Gabriel Le Senne sea juzgado por un presunto delito de odio por romper la fotografía de Les Roges del Molinar en el pleno del pasado 18 de junio de 2024 en el que se debatía la derogación de la ley de memoria histórica de Baleares.

La Sala ha desestimado el recurso de la defensa de la segunda autoridad de las isla, al que se adhirió la fiscalía, que solicitaban que se cerrara el caso al argumentar que los hechos no eran constitutivos de un delito de odio.