"Pues vete de Mallorca": critican a una joven por compartir su drama con la vivienda

El drama de la vivienda en Mallorca ha vuelto a encender las redes. Esta vez, de la mano de Aroa Rayo, una joven mallorquina de 25 años y madre de dos hijos, que publicó un vídeo en TikTok expresando su desesperación por no poder encontrar un alquiler asequible para su familia. Sus palabras han generado una fuerte ola de reacciones en internet, con miles de personas empatizando con su situación, pero también con otros usuarios que le reprochan su queja o le sugieren que se marche de la isla.

“Estoy buscando un alquiler decente ya sea en Palma o en cualquier otro puto sitio de Mallorca”, decía Rayo en el vídeo que rápidamente se viralizó. “¿Cómo voy a vivir en un piso que no son ni dos habitaciones por 1.200 euros?”, se preguntaba indignada, explicando que vive en un pueblo con su familia, pero la situación es insostenible.

El testimonio de Aroa refleja una realidad que viven cada vez más mallorquines: precios desorbitados, falta de oferta asequible y requisitos imposibles para acceder a una vivienda en alquiler. “Estoy a nada de irme a la península a vivir”, confesaba.

Reacciones de todo tipo: desde la empatía hasta el juicio

La publicación se llenó de comentarios que retratan el sentir de buena parte de la población local. Algunos mensajes ironizaban con los requisitos imposibles para optar a un alquiler: "Para pedir una visita a un piso necesitas bachillerato, dos trabajos, no tener animales, cuatro meses de fianza y siete terrenos a tu nombre". Otros denunciaban el cambio social y económico en la isla: “Mallorca será para los alemanes”.

Sin embargo, no faltaron las críticas duras y los juicios personales: "Posiblemente si no tuvieras hijos sería más fácil", "El que viene a vivir a Mallorca ya sabe lo que hay", "Es normal que todo esté caro, estamos en el mejor sitio de España" o incluso, “Pues vete de Mallorca si no puedes vivir”, comentarios que llevaron a Aroa a publicar un segundo vídeo para aclarar su postura.

“¿Por qué me tengo que ir de mi isla?”

En esta nueva grabación, Aroa explica que su enfado vino desde la rabia e impotencia, pero que no entiende por qué tiene que abandonar su tierra natal. “Tengo 25 años, este julio cumplo 26. Mi edad no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Sé que he tenido dos malas palabras, pero… ¿por qué me tengo que ir de mi isla, donde he nacido, donde han nacido mis hijos, donde está mi familia? ¿Por qué echáis a una mallorquina y no a los guiris?”, se pregunta visiblemente afectada.