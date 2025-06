Arranca la Selectividad 2025 en Baleares con el examen de Lengua Castellana: "Sintaxis bien, pero la literatura..."

La generación de 2007, educada en la era de las redes sociales y las plataformas de streaming, ha dado hoy el primer paso hacia la universidad -o hacia un grado superior- en Baleares. A las 9:00 de la mañana, cerca de 5.000 estudiantes han encarado la prueba de acceso a la universidad (PAU) con el examen de Lengua Castellana y Literatura, la asignatura elegida para unificar el arranque de la Selectividad de 2025 en todas las comunidades autónomas. Le ha seguido el examen de Historia de España, que ha arrancado a las 11:30. Con los nervios a flor de piel, los aspirantes han inaugurado tres días de pruebas que marcarán su futuro académico.

La jornada arrancaba sin incidentes en el campus de la Universitat de les Illes Baleares (UIB), donde emoción y nervios convivían entre un alumnado expectante por resolver cuanto antes el primer paso hacia su futuro. El primer examen era común para todos los estudiantes, por lo que se esperaba una gran afluencia de tráfico en las entradas de la universidad. La UIB, previsora, había desplegado un operativo especial en colaboración con el Consorci de Transports de Mallorca, Serveis Ferroviaris de Mallorca y la Dirección General de Tráfico. Metro reforzado y señalización en las principales carreteras han ayudado a que los estudiantes llegaran puntuales, aunque no han faltado las carreras de última hora. No se han registrado retenciones ni atascos importantes.

Luces y sombras en el primer examen

Alrededor de las 10:00 salían los primeros alumnos del examen de Lengua Castellana. "Sintaxis y todo eso bien, pero la literatura mal. Es verdad que no he estado tan nerviosa como me esperaba en el examen, porque hemos estado haciendo pruebas todo el curso y siento que he pasado por esto ya seis veces", explicaba Alma, joven estudiante que aliviada esperaba a sus compañeras frente a de una de las aulas de la Facultad de Derecho donde se desarrollaba la prueba.

La tónica general a la salida del examen era buena, positiva. El carácter más competencial de las pruebas de este año ha sorprendido a alumnos como Lluis Font: "Se han centrado en los contenidos que son realmente importantes, sintetizando el contenido relevante de verdad. No es un examen en el que han ido a poner las preguntas más complicadas".

Para Neus Munar, otra joven estudiante que en este caso aspira a entrar en la carrera de Derecho el año que viene, la literatura también ha sido el primer obstáculo a superar. "Claro, me descarté toda la poesía porque mi profesor me dijo que era muy improbable que pusieran dos poemas. En teoría todo lo demás me lo sabía, pero no he sabido identificar qué tema era", se lamentaba. Podían escoger entre un fragmento de la novela La Regenta, de Leopoldo Alas 'Clarín', o una poesía del poemario de Blas de Otero Pido paz y la palabra.

Novedades y fechas clave

La Selectividad 2025 se ha repartido en nueve sedes entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, con 99 aulas y más de 280 docentes supervisando el proceso. De los 4.860 inscritos, Mallorca ha aportado 3.886 estudiantes, seguida de Ibiza (504), Menorca (450) y Formentera (20). Las mujeres lideran la convocatoria, representando el 59,8% de los examinados. Los resultados provisionales se publicarán el 11 de junio en UIBdigital, un momento clave para los estudiantes.

Este año, la PAU adopta un enfoque más competencial, alineado con la LOMLOE. Entre el 20 y el 25% de las preguntas buscan evaluar la capacidad de aplicar conocimientos a contextos prácticos, un cambio que irá ganando peso hasta 2028. Se ha eliminado la opción de elegir entre dos modelos de examen por asignatura; ahora, cada materia presenta un único formato, aunque con opciones internas en las preguntas. El examen de Lengua Castellana, por ejemplo, ha incluido un comentario de texto, cuestiones de sintaxis, léxico y ortografía, y un bloque de literatura, con dos textos a elegir para responder tres preguntas.

En la corrección, se priorizan la coherencia, la cohesión y la precisión lingüística. Las faltas de ortografía en Lengua Castellana penalizan con 0,25 puntos por error (hasta un máximo de 2 puntos), mientras que en Catalán la sanción es de 0,125 puntos, aunque esta diferencia se nivelará en 2026. Si surgen discrepancias en las calificaciones, un segundo corrector intervendrá para garantizar la equidad.

Mañana, las pruebas siguen con materias como Lengua Catalana o Filosofía, además de Lengua Extranjera y asignaturas de modalidad. Para quienes necesiten un segundo intento, la convocatoria extraordinaria está fijada para el 1, 2 y 3 de julio. La generación de 2007 tiene por delante dos días más para demostrar su valía en esta carrera de fondo hacia la universidad.