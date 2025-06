Una víctima de maltrato en Palma: “Tras ser condenado, salió del juzgado y me volvió a llamar de un número privado, tengo miedo”

“Es horrible por lo que estoy pasando. No se lo deseo a nadie. Escucho el ascensor de casa y me pongo mala. Salgo a la calle mirando hacia atrás, creo que él me está siguiendo siempre. Tengo miedo de que me haga daño. Siento como si me acechara en todo momento. Me deja señales por mi entorno. Es como si me dijera no te voy a dejar tranquila”. María (nombre ficticio) lleva meses siendo acosada en Palma por su antiguo compañero sentimental. Le ha denunciado en varias ocasiones, cuenta con una orden de protección a su favor y tiene asignado un policía local para protegerla. “No deja de llamarme y de presentarse en casa”, se lamenta la joven.

Hace unos días, el sospechoso fue condenado a cuatro meses de prisión por un delito de quebrantamiento de medida cautelar por incumplir la orden de alejamiento que tiene vigente desde el pasado abril al haberse personado en la vivienda de la víctima en tres ocasiones en pocas horas. “Cuando salió del juzgado tras ser condenado, me volvió a llamar de un número privado. Como diciendo me paso la ley por el forro, estoy acechándote. Claro, que tengo miedo”, asegura la afectada.

“No hace caso a la autoridad. La verdad es que es frustrante no sentirte protegida. He tenido que salir por la puerta de atrás del juzgado, esperarme diez minutos a que él saliera antes y, luego, él me va a estar acechando en la otra esquina”, añade con impotencia la perjudicada.

“Él me ha insultado, me ha amenazado, me ha gritado, me ha controlado, me ha vigilado… Me vi metida en una situación sin saber cómo salir. Ahora, me arrepiento de no habérselo contado antes a mi madre. Ella ha sido mi gran apoyo y me está ayudando mucho”, reconoce María.

“Él quería controlarme mi teléfono. Yo no podía hablar con otros hombres, se ponía muy celoso”, recuerda la víctima, que siempre ha sido una mujer muy independiente y ha vivido en el extranjero.

Ambos se conocieron en 2024. “En mayo de 2024 lo conocí. Los primeros meses tuvimos una amistad y luego ya me llamó la atención. Yo vivo sola y en febrero decidimos compartir piso, ese fue el gran error. Cuando él entró en casa, detecté sus vicios; él llegaba bebido, teníamos discusiones, me acusaba de cosas, se inventaba otras, me insultaba y amenazaba. Era constante. El maltrato psicológico era tremendo, me gritaba, daba portazos… Él hacía todo por y para mí. Era un juego psicológico en el que luego me pedía disculpas”, señala la joven.

‘Me vi muy mal’

“En un mes llamé cinco veces a la Policía. Me acosaba. Todo tiene un límite. Me vi muy mal”, admite la afectada. “Pegarme, no me ha pegado, pero hemos forcejeado y una vez me agarró del brazo. El maltrato era psicológico. En una ocasión, pegó fuego a la verja de una casa y dos coches por celos porque me vio hablando con unos conocidos”, apunta.

“Le di un mes de prueba en el piso y al final lo eché de casa. Fue un mes muy malo, terrible. Luego, él se presentaba en mi domicilio, tengo la mirilla rota, el telefonillo también roto. El vecino ha tenido que intervenir. Se ha podido pasar tres horas llamando a la puerta de casa, ha manipulado cosas de mi vehículo. Yo siempre he ido a la Policía y he informado de todo, por si un día me pasa algo”, subraya la mujer.

El acoso al que se ha visto sometida se ha convertido en una auténtica pesadilla. “Tengo 53 llamadas en mi teléfono en un solo día y otras 40, del día siguiente”, remarca.

El pasado 23 de abril, interpuso una denuncia ante la Policía Nacional y ese mismo día un juzgado de instrucción de Palma dictó una orden de protección a su favor en la que prohibía al sospechoso aproximarse a la perjudicada a menos de 500 metros, así como comunicarse con ella.

“El mismo día 23 de abril él ya incumplió la orden. Cuando salí del juzgado, fui a un supermercado cerca de mi casa y lo vi afuera. Me vio, me acorraló en la calle y me dijo ‘vamos a hablar’. Por suerte, una mujer que pasaba por allí me vio apurada y me llevó con ella. Luego, entré en el supermercado y él accedió por otra puerta. De nuevo, me acechó y se puso detrás de mí. Le dije en voz alta que por favor se fuera porque tenía una orden de alejamiento. Un empleado me ayudó y me ofreció las imágenes de las cámaras de seguridad si la Policía las necesitaba”, explica la denunciante.

El hostigamiento también se ha producido estando la joven en la Península. “Estuve diez días fuera y él me llamaba de números privados, de números de otras personas e incluso de un número de teléfono inglés. Yo lo tengo bloqueado de todo”, insiste la afectada.

Hace pocos días, su excompañero volvió a acecharla en su domicilio de Palma. “Estaba mirando la tele en casa y escuché en la puerta cómo tocaban con los dedos de una forma muy característica. Supe que era él. Se presentó en casa varias veces. La Policía lo sorprendió y lo detuvo. El día de antes, me siguió por la calle e intentó entrar en el portal, pero un vecino intervino y se lo impidió”, relata angustiada la víctima.

Tras su arresto, el acusado fue condenado en un juicio rápido por quebrantamiento al haber incumplido la orden de alejamiento. La pena de cuatro meses de cárcel que aceptó se le suspendió durante dos años, en los que no podrá volver a delinquir. “Le juró al juez que no se iba a acercar a mí en dos años y luego me volvió a llamar de un número privado”, concluye María.