El PSOE critica que el Govern siga ausente ante el posible conflicto en hostelería: "Están más pendientes del pacto con la ultraderecha"

El portavoz parlamentario socialista, Iago Negueruela, ha criticado que el Govern ni siquiera se haya interesado por las negociaciones del convenio de hostelería cuando existe la posibilidad de movilizaciones que afectan a miles de trabajadores y estén "más pendientes del pacto con la ultraderecha".

Negueruela y la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, se han reunido este lunes con el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Baleares, José García Relucio, y una treintena de delegados, para escuchar sus reivindicaciones y manifestarles su apoyo "a una negociación que tiene que tener resultados". "Esperamos que lo antes posible", ha dicho el portavoz socialista.

El encuentro ha sido para "escuchar a la UGT respecto a todas las situaciones que hay en el mercado laboral y sobre el convenio de hostelería", ha dicho Negueruela, que ha criticado al Govern porque "ni siquiera se ha reunido con el secretario general de hostelería". "Tenemos un Govern que pacta con Vox en contra de los sindicatos, que no habla de salarios y que ni siquiera se reúne con el secretario general de hostelería para saber cómo está siendo la negociación del convenio y, ante la posibilidad de un conflicto, ni siquiera llama o se interesa", ha reprochado.

El socialista ha reivindicado que las condiciones de vida de los trabajadores del sector tienen que mejorar y "tienen que evolucionar no solo en salarios sino también en condiciones de vida, cargas y condiciones de trabajo".

"Ahora mismo, eso no está sobre la mesa del Govern, que están más pendientes del pacto con la ultraderecha, traicionando cualquier tipo de acuerdo de palabra que de preocuparse del principal sector de nuestras islas y de miles de trabajadores y familias que ahora mismo están ante un verano complicado", ha acusado al ejecutivo de Marga Prohens. Ha denunciado que los trabajadores de hostelería "no tienen, no ya el apoyo, sino ni siquiera la interlocución el Govern que no está, no quiere escuchar, no quiere hacer nada por los trabajadores de esta comunidad".

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Baleares, José García Relucio, ha agradecido a Armengol y Negueruela sus ánimos y su apoyo, que espera que sirvan para que "todos los hoteleros y empresas ligadas al sector de la hostelería que el PSOE apoya las justas reivindicaciones sobre todo en cuanto a subidas salariales y medición de cargas de trabajo".

"La gente está harta de ver como cada día tienen que trabajar más, los salarios no suben, las condiciones empeoran, la falta de trabajadores aumenta la carga de trabajo y la gente está harta del desmadre que hay en el sector", ha resumido García Relucio. Ha defendido la necesidad de alcanzar un acuerdo en la mesa del convenio y ha emplazado a ver la reacción de los trabajadores "el viernes en la próxima asamblea y manifestación donde se expresarán los cientos de delegados que van a asistir".

El líder sindical ha reivindicado que "lo que tienen que hacer las empresas del sector hotelero, que están ganando lo que no está en los escritos, es repartir un poco de esos beneficios entre sus trabajadores". En cuanto a las posibles movilizaciones previstas en Palmanova-Magaluf y la Playa de Palma, ha señalado que todavía no hay fecha para ninguna de las dos zonas "pero será seguramente a partir de finales del mes de junio o principios de julio".

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha dicho "no saber todavía qué es lo que reivindica CCOO" y ha criticado a su secretario general, Héctor Gómez, "alguien que viene de Madrid a decir algo que no está en la mesa". "Esperamos que todos los trabajadores, de UGT, de CCOO o de donde sean, que son los auténticos protagonistas y beneficiarios de este convenio apoyen todas las movilizaciones que vayamos a hacer", ha afirmado.