Los motivos por los que Competencia amenaza con impugnar judicialmente la limitación de coches de Ibiza

El Consell de Ibiza se enfrenta a otro posible frente judicial por la aplicación de la ley que desde ayer limita la entrada y circulación de vehículos en la isla. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dependiente del Ministerio de Economía, ha remetido un requerimiento al Consell de Ibiza, previo a la interposición del correspondiente contencioso administrativo, para que adopte un nuevo acuerdo en el reparto de autorizaciones para las empresas de vehículos de alquiler que no perjudique a las grandes empresas. Se refiere al sistema escogido por la institución insular para distribuir entre los rent a car los 16.000 vehículos previstos en el cupo aprobado en la primera temporada de aplicación de la restricción.

Sobre el techo de vehículos de alquiler (16.000) y las solicitudes registradas por un total de 77 empresas (27.786 coches), la CNMC considera que supone «una restricción relevante de la oferta, limitativa de las libertades de establecimiento y de prestación de servicio», pero admite que puede estar amparada por «razones imperiosas de interés general, como la protección del medio ambiente y el entorno urbano». Por ello, sus objeciones se focalizan en el sistema de reparto del cupo entre las empresas al entender que «no se garantizan los principios de proporcionalidad y no discriminación».

La CNMC se fija, así, en el algoritmo empleado por el Consell para distribuir entre las 77 empresas los 16.000 vehículos del cupo, basado en el reparto de escaños electorales (la ley d’Hondt) y por el cual el máximo obtenido este año es de 600 coches, cuando había peticiones de hasta 2.400. «Al limitar la oferta y restringir la capacidad de crecimiento, se pueden reducir de forma muy significativa los incentivos de las empresas a competir en precios, variedad, calidad e innovación», advierte.

De este modo, la CNMC considera que las empresas más pequeñas, con menor volumen de solicitudes, generalmente locales, «se podrían ver doblemente favorecidas en perjuicio del resto». Es decir, «lograrían aumentar su poder de mercado sin la necesidad de realizar esfuerzos procompetitivos», como «la reducción de precios o la mejora en la calidad del servicio». Agrega que, si se mantiene este sistema de asignación, se generarán «distorsiones que fragmenten artificialmente la oferta y socaven la inversión en el sector».

En definitiva, agrega el requerimiento, la distribución aprobada por el Consell «impone de forma discriminatoria y desproporcionada la totalidad de la carga de la restricción de la oferta a los operadores con mayor número de solicitudes» y «no se justifica ni analizan» las consecuencias.

La CNMC también discrepa de que el algoritmo de reparto del cupo no tenga en cuenta criterios competitivos ni medioambientales. En este sentido, señala que pese a que la ley que limita la circulación en Ibiza establece que debe darse preferencia, en la asignación de permisos, a vehículos eléctricos o no contaminantes, el Consell «ha omitido este u otros criterios basados en el mérito».

El ejemplo de AENA

Acto seguido, el organismo que vela por la competencia de los mercados nacionales indica que el Consell alegó «dificultades prácticas» para aplicar criterios competitivos o medioambientales en el sistema de reparto aprobado este año, pero señala que «existen precedentes que demuestran que sería viable». Por ejemplo, el proceso de licitación de AENA en 2024 para la comercialización de 21.500 plazas de vehículos de alquiler sin conductor en su red de aeropuertos se basó en la oferta económica y, en caso de empate, se tenía en cuenta el porcentaje de vehículos eléctricos en las flotas.

Sobre esta nueva amenaza judicial, el presidente del Consell, Vicent Marí, señaló que esta temporada no se va a modificar el cupo, que, destacó, es inferior al que recomendaba el estudio de carga en el que se basa el techo. «Nos situamos en una banda ancha precisamente para que la reducción sea progresiva», dijo sin hacer referencia alguna al sistema de reparto del cupo, que es lo que la CNMC exige que se modifique.

«El objetivo es garantizar el equilibrio entre turistas y residentes y que nuestro turismo siga siendo una oportunidad para la isla y no un enemigo para nuestro futuro», destacó el presidente, para agregar a renglón seguido: «La ley está en vigor, con el cupo fijado. Puede haber criterios que lo alteren o no, pero dependerá del día a día y de la evolución de los recursos que han interpuesto las navieras, los rent a car y cabe la posibilidad que la CNMC. Pero no adelantemos acontecimientos», zanjó Marí.