Los menores de 25 años deben destinar casi su sueldo íntegro al alquiler de una vivienda

Los jóvenes menores de 25 años deben destinar el 98% de su sueldo para pagar el alquiler de un inmueble en Baleares. Es una de las conclusiones que se desprenden del último informe de Quaderns Gadeso, donde analiza uno de los problemas más graves que acechan al archipiélago balear: la vivienda.

Según la encuesta, el precio medio del alquiler de una propiedad de 70 m² se sitúa en Baleares en 1.337 euros mensuales, una cifra que representa el 58% del salario bruto medio de la población de edad media, llegando hasta el 98% en el caso de las personas menores de 25 años. La población comprendida entre los 25 y los 34 años tampoco lo tiene fácil, al destinar un 67% de su sueldo al alquiler. Este desfase entre los ingresos y el coste de la vivienda ha generado una «situación insostenible» que limita la emancipación juvenil, la formación de familias y, en consecuencia, impacta en la natalidad y el envejecimiento de la población.

La plataforma Menys Turismo, Més Vida informa de una nueva concentración contra la masificación turística. / Efe

Según se pone de manifiesto en el citado informe, el turismo masivo, la oferta ilegal de alojamientos y la compra de viviendas por parte de extranjeros con fines especulativos han agravado el problema. Muchas viviendas han dejado de tener un uso residencial para convertirse en activos financieros, desvirtuando así el sentido social del derecho a una vivienda digna, reconocido en el artículo 47 de la Constitución Española.

A pesar de las promesas institucionales para ampliar el parque público y fomentar la vivienda social, la encuesta recoge que la ciudadanía percibe una falta de eficacia. Solo un 17% de los encuestados conoce alguna propuesta concreta por parte del Govern, mientras que el 49% asegura no conocer ninguna. En cuanto al resto de instituciones, un 6% afirma tener conocimiento de alguna medida del Consell mientras que un 8% lo tiene de alguna llevada a cabo por un Consistorio. En cuanto a la valoración media de la gestión institucional, todas las instituciones (Ejecutivo central, Govern, ayuntamientos y consells insulars) suspenden. Solo los agentes sociales consiguen un 5,1 de nota.

Un 71% de los encuestados cree que la solución pasa por fijar precios máximos al alquiler

Ante este escenario, Quaders Gadeso pone sobre la mesa posibles soluciones, que pasan por limitar el alquiler turístico (66%), fijar precios máximos al alquiler (71%) y abaratar las hipotecas (39%). También se plantean propuestas más controvertidas como limitar la venta de viviendas a extranjeros no residentes, aunque existen restricciones legales impuestas por la normativa de la Unión Europea. Sobre este punto, solo un 19% de los encuestados afirma estar de acuerdo con la restricción de la venta de inmuebles a extranjeros y un 24% la de prohibir la venta a fondos de inversión. Otra de las soluciones pasa por construir más viviendas de protección oficial. Una medida que cuenta con el respaldo del 47% de los encuestados.

El informe concluye que, si no se adopta una voluntad política clara y valiente que ponga el derecho a la vivienda por encima de los intereses especulativos, el problema no solo no se resolverá, sino que podría agravarse aún más en los próximos años.