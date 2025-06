Le Senne lleva al banquillo el pacto Vox/PP

La violencia desplegada hace exactamente un año por Gabriel Le Senne desde la presidencia del Parlament, que la Audiencia le obliga a explicar EN JUICIO, se produjo en pleno debate de derogación de la Ley de Memoria Histórica. En efecto, se trata del mismo texto que Vox y PP pactaron suprimir la semana pasada. Es obvio que el protomártir elevado por los populares al frente de la cámara se limitó a escenificar a la perfección, y con notable éxito de público, la alianza entre los dos partidos que reivindican el franquismo.

Le Senne llegará al banquillo como la cara visible del pacto Vox/PP. ¿Cuál es el vídeo de la actividad de la cámara durante la presente legislatura que ha alcanzado una mayor difusión? Por tanto, Le Senne es el presidente ideal de este Parlament, al trasladar el desgarro interior franquista que comparte con los 26 diputados del PP y los cuatro o cinco de Vox al destrozo físico de Aurora Picornell. In effigie, dado que no puede volver a ser asesinada. Los populares no deberían limitarse a contemplar el estropicio. Tienen que aplaudirlo por su exactitud ideológica que comparten, máxime ahora que el causante ha de enfrentarse a los tribunales y que su fidelidad a Vox/PP exige la solidaridad de la derecha.

En una democracia, la continuidad de Le Senne hubiera sido insostenible tras su violencia destructiva, por encima de la calificación penal de su conducta. El PP clásico, al margen de su calificación ética, no lo hubiera mantenido ni un segundo tras despedazar, estrujar y arrojar fuera de sí el retrato de una joven asesinada, para expulsar a continuación a otras dos componentes de la Mesa. ¿Por qué ahora se erige en la figura ideal para el cargo? Porque Vox/PP han pactado que la calidad democrática es adjetiva, frente a la sustancial reivindicación franquista y a una Guerra Civil «controvertida».

Parlament de les Illes Balears

Vox/PP acaban de rehabilitar conjuntamente a Franco, al anunciar la derogación de la Ley de Memoria a sabiendas de la doctrina en contra del Constitucional. Esta resignificación democrática alcanza una plasticidad insuperable en la ‘performance’ de Le Senne. El delito de odio nunca debió existir, pero sin duda hay Odio con mayúsculas en la intervención del presidente del Parlament, cuando él mismo reconoce que se dejó llevar por su arranque dramático hasta el punto climático de que «perdí los papeles». Un arrebato místico.

Como de costumbre, la claridad interpretativa del juez de Instrucción y el tribunal de la Audiencia contrasta con el doble lenguaje de la Fiscalía, abrazada a Le Senne aunque de momento no ha llorado. Resulta que un gamberro anónimo del Real Mallorca merece pena de cárcel por insultar a un multimillonario, pero el presidente del Parlament es inocente tras su razzia de hooligan en la cúspide de la antigua democracia. Está claro que las instituciones han interiorizado el pacto Vox/PP en sus tres ejes de Viva Franco, Fuera Moros y Habla en Cristiano. Por cierto, alguien debería denunciar y exigir la anulación de un auto judicial redactado en un perfecto catalán. En polaco, como si dijéramos.